Başbakan Binali Yıldırım: Sen o soruyu bize soracağına adaları teslim edenlere sor

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Niğde'de 5 Şubat Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin 6'ncı Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Yıldırım, 5 Şubat Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin 6'ncı Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kahramanlar ve şehitler diyarı Niğde'de bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminde Niğde'den Ömer Halisdemir ve 5 arkadaşının şehit olduğunu hatırlatan Yıldırım, o karanlık gecede Erzincanlı, Antalyalı, Trabzonlu, Şanlıurfalı, Kayserili herkesin bu toprakların birliği için can verdiğini söyledi.

Şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere hayırlı uzun ömür dileyen Yıldırım, 15 Temmuz gecesi ve sonrasında meydanlarda demokrasi nöbeti tutan Niğdelilere de şükranlarını sundu.

AK Parti Niğde teşkilatının, şimdiden 2019'a hazır olduğunu salondaki coşkuyla gösterdiğini anlatan Yıldırım, Niğde'nin her zaman milli iradeye sahip çıktığını aktardı.

"AK Parti'nin siyaset anlayışında sen ben yok, biz varız. AK Parti'nin yolu milletin yoludur. AK Parti'nin siyasetinin istikameti milletin gösterdiği istikamettir. Bizler 80 milyonun kardeşliği için siyaset yapıyoruz." diyen Yıldırım, her şeyi birlik, beraberlik ve kardeşliği düşünerek yaptıklarını dile getirdi.

"Anamuhalefet partisi başkanında yalan gani"

Niğde ile ilgili yatırımları, projeleri ve müjdeleri konuşmadan önce CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na birkaç kelime söylemek istediğini belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Her ne kadar laftan anlamasa da vatandaşlarımızın gerçeği öğrenmesi için bazı hususlara kısa kısa değinmenin yararı olduğunu düşünüyorum. Maalesef bu anamuhalefet partisi başkanında yalan gani, arkasından yetişmenin imkanı yok. Yani 15 yıldır 25 bin kilometre bölünmüş yol yaptık, onun yalanları bundan daha fazla tutuyor. Bizim yollar bile söyledikleri yalanların gerisinde kalıyor. Bugün konuşmasında diyor ki 'Efendim benim sözüm var, adaları geri alacağım'. 'Adalar bizim mi, Yunanistan mı?' diye soru soruyor. Sen o soruyu bize soracağına git de zamanında bu adaları teslim edenlere sor. Bu adalar ne zaman teslim edildi oraya? Onun hesabını git de bu adaları onlara teslim edenlere sor. Ağzımı açtırma bak, konuştum mu altından kalkamazsın."

"Onların yapacağı ancak makettir"

CHP'li bir milletvekilinin, tamamlanamadığı gerekçesiyle Niğde Havaalanı arsasına, "Niğde" adlı dev uçak maketi yerleştirmesini hatırlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Evvelsi gün de gelmişler Niğde'de uçak maketi açmışlar. Onların yapacağı makettir, başka bir iş yapamazlar. Onlar ne havaalanı, ne bölünmüş yol, ne de hızlı tren yapabilir, ancak oyuncaklar yapabilirler. Oyuncaklarla da oynamaktan başka hiçbir şey yapamazlar. Türkiye Cumhuriyeti tarihine bakın, hizmet ne zaman yapılmış? Hep sağ iktidarlarda yapılmış. 1950'de, 1980'de, 1990'da koalisyonlar dönemi gelmiş, istikrar bitmiş; darbe, vesayet girişimleriyle Türkiye 10 yılı tüketmiş, meteliğe kurşun atar hale gelmiş ve sonunda bir yağız delikanlı çıkmış, 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' demiş, kutlu yürüyüşü 80 milyon vatandaşımızla başlatmış. Son 15 yılda AK Parti iktidarıyla Türkiye şaha kalkmış. Bir Türkiye üç Türkiye olmuş, milli gelir 3, ihracat 4 kat artmış ve Türkiye 21. sıradan dünyanın 17. büyük ülkesi haline gelmiş. Satın alma gücüne göre dünyanın 13. ülkesi haline gelmiş. İşte Türkiye'yi bu noktaya getiren iktidar AK Parti iktidarıdır. O iktidarın mensupları da ak kadrolardır, sizlersiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz.

"Milletçe birbirimizi daha çok seveceğiz"

Demokrasiye sonuna kadar inandıklarına, kimseyi kendilerine benzetme arzusunda olmadıklarına dikkati çeken Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye özgürlüklerin ülkesidir. Bu topraklarda her vatandaş inandığı gibi yaşama hakkına sahiptir. Herkes inandığı gibi kendisini ifade etmek hakkına sahiptir. Herkes özgürce bütün haklardan yararlanırken ülkemizin, devletimizin bölünmez bütünlüğüne saygı gösterecek, riayet edecek. Unutmayalım, emperyalistler hiçbir zaman ülkemiz üzerindeki planlarından vazgeçmeden içimizde işbirlikçiler bulunca gücümüzü azaltacak projeleri, planları hayata geçirmeye çalışıyorlar. Bizim gözümüzde terör bir sonuçtur. Geri planda emperyalistlerin emelleri, hedefleri vardır. Bu gerçeği hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayacağız. Türkiye düşmanlarının heveslerini kursaklarında bırakmak için milletçe birbirimizi daha çok seveceğiz, daha fazla kenetleneceğiz."

Yıldırım, temel hak ve hürriyetler, ülkenin birliği, toprak bütünlüğü, milletin birliği ve istiklalin sembolü ay yıldızlı bayrağın tartışma konusu olamayacağını vurguladı.

"Tek muradımız vatandaşımızın rızasını kazanmaktır"

Her vatandaşın, bu güzel Türkiye'de ayrı itibara sahip olduğunu anlatan Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Siyasetten tek muradımız var, bu ülkeye hizmet etmek, bu ülkenin yüzünü güldürmek. Gerisi angaryadır, teferruattır. Tek muradımız vatandaşımızın rızasını kazanmaktır. AK Parti, Türkiye'nin mutluluğuna, huzuruna kendini adamış kadroların partisidir. AK Parti hizip yapan bir parti değildir. Bir zümre veya sınıfın partisi de değildir. AK Parti, liderinden mahalle temsilcisine, Başbakanından sandık müşahidine, 'Önce Türkiye' diyenlerin partisidir. 'Önce Türkiye önce adalet, önce kardeşlik, terörle mücadele ve milli mutabakat.' AK Parti, tutuculuğa teslim olmayan, gelecek vizyonu olan bir partidir. Gelecek vizyonumuz milletin birliğini, kardeşliğini sağlamış, terörü tedavülden çıkarmış bir ükedir. Bugüne kadar imkansız denenleri başardık. Büyük zorluklardan, imtihanlardan geçtik. Bunu da başaracağız. Kimse bizi yolumuzdan, istikametimizden alıkoyamayacaktır. Türkiye, milli mutabakatla, ittifakla gücünü birleştirmeye, büyümeye devam edecektir. Başkalarının yıkıcı ve eleştiri dolu eylemleri, bizi asla yolumuzdan çevirmeyecek. Biz inşa etmeye, kırgın gönülleri kazanmaya devam edeceğiz. Bizim için ülkemizin, vatandaşlarımızın geleceği, güvenliği her şeyin üzerindedir."

Terörle mücadeleyi yalnızca teröristle mücadele olarak görmediklerini söyleyen Yıldırım, "Terörle mücadeleyi sadece güvenlik tedbirleri olarak da görmüyoruz. Hukuk temelinde vatandaşlarımızın haklı taleplerini karşılamak için büyük çaba sarf ediyoruz. İnsanlarımızın refahını daha da artırmak, bölgesel kalkınma farklarını ortadan kaldırmak için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde terörün mağdur ettiği vatandaşların yaralarının sarılmaya devam ettiğini belirten Yıldırım, "Terörle mücadelemizin ardından yerle bir olan, çukur siyasetiyle adeta harabeye dönen illerimizi, ilçelerimizi yeniden inşa ederek, 26 binden fazla konutu yeniden yapıp orada vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Bütün sosyal alanları, alt yapılarını, yollarıyla sularıyla caddeleriyle yeniden yapıyoruz." dedi.

Kayyum atanan belediyelerin bölgede güzel hizmetler yaptığına dikkat çeken Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar kayyum atanan 90'dan fazla belediyede 2,5 milyar lira yatırım yapılarak, o bölgelerin, illerin, ilçelerin bütün alt yapısı yenilendi. Hem bu yatırımı yapıyor hem de bu belediyelerin borçlarını da ödüyor. Aynı zamanda daha önceki belediyeler maalesef aldıkları paraları hizmet için harcamadıkları gibi Ankara'dan gönderilen paraları dağa, teröristlere daha fazla insan öldürmesi, daha fazla kaos çıkarması için aktardılar. Bugüne kadar bu belediyelerin biriktirdiği borç miktarı, 4 milyar liranın üzerine çıkmıştır."

"Terörle mücadelede kazanan millet oldu"

Bölgedeki vatandaşların teröre lanet okuduğunu, terörle arasındaki mesafeyi gittikçe artırdığını söyleyen Yıldırım, "Terörle mücadelede kazanan millet oldu. Biz güvenlik ve özgürlüğün dengesini sağlayan bir mücadele içindeyiz. Biz bölgesel kalkınma farklarını en aşağıya indirirken bütün gücümüzü vatandaşımızdan aldık." dedi.

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin her zaman güçlü iktidara, istikrar ve güvene ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "İşte 15 yıldır yaptığımız da budur. İnşallah AK Parti, bugüne kadar kazandığı tecrübeyle yaptığı hizmetlere önümüzdeki on yıllarda Türkiye'nin hedeflerini bir bir gerçekleştirecek ve ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine hep birlikte çıkaracağız." diye konuştu.

Yıldırım şunları kaydetti:

"Suriye’deki PKK YPG yapılanmasını destekleyen emperyalist güçler bu bölgede acının, göz yaşının son bulmasını istemiyor. Biz Suriye’de acı ve göz yaşı dinsin diye büyük bir mücadele veriyoruz. Türkiye'nin güney sınırlarından ülkemize, insanımıza yapılan saldırıların, tacizlerin elbette karşılıksız kalmayacağını cümle alem bilmelidir. Bu ülkeye içeriden ve dışarıdan terör marifetiyle zarar vermek isteyenler, misliyle karşılığını alacaktır."

Başbakan Binali Yıldırım: Bu ülkeye içeriden ve dışarıdan terör marifeti ile zarar vermek isteyenler misliyle karşılığını alacaktır. Konu bayrak ve millet olursa gerisi teferruattır.https://t.co/JVW7XeNW1i pic.twitter.com/rjV24MOzPq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 13 Ocak 2018

Kaynak: AA