Başbakan Binali Yıldırım: Sen o soruyu bize soracağına adaları teslim edene sor

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle;

- AK Parti’nin siyaset anlayışında sen, ben yok; biz varız. AK Parti’nin yolu milletin yoludur. Bizler 80 milyonun kardeşliği için siyaset yapıyoruz. Demokrasiye sonuna kadar inanıyoruz. Hiç kimseyi kendimize benzetme arzusunda değiliz. Türkiye, özgürlüklerin ülkesidir. Bu topraklarda herkes inandığı gibi yaşama hakkına sahiptir.

- Ülkemizin, milletimizin bütünlüğüne, devletimizin bölünmez bütünlüğüne saygı gösterecek. Emperyalistler hiçbir zaman ülkemiz üzerindeki planlarından vazgeçmediler. Türkiye düşmanlarının heveslerini kursağında bırakmak için birbirimizle daha çok kenetleneceğiz. Temel haklarımız, hürriyetlerimiz ülkenin birliği, toprak bütünlüğü ve istiklalimizin sembolü ay yıldızlı bayrağımız bunlar asla ve asla tartışma konusu olamaz. Siyasetten tek muradımız var bu güzel ülkeye hizmet etmek, bu milletin yüzünü güldürmektir. Gerisi angaryadır, teferruattır.

CHP'ye yönelik eleştiriler

- Birkaç laf şu Kılıçdaroğlu’na söyleyelim, her ne kadar laftan anlamazsa da biz, vatandaşlarımızın gerçeği öğrenmesi için bazı hususlara kısa kısa değinmenin yararı olduğunu düşünüyorum. Yalan gani, 15 yıldır 25 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. Onun yalanları bundan daha fazla tutuyor. Şimdi diyor ki, benim efendim sözüm var, adaları geri alacağım. Adalar bizim mi Yunanistan mı diye soru soruyor. Sen o soruyu bize soracağına git de bu adaları teslim edenlere sor. Ağzımı açtırma bak, konuştum mu altından kalkamazsın. Uçak maketi açmışlar, onların yapacağı makettir. Başka bir şey yapamazlar.

- Hizmet hep sağ iktidarlarda yapılmış. Bir yağız delikanlı çıkmış artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demiş. Milli gelir üç kat artmış.

Niğde’ye yatırımlar

- Niğde’nin yollarını söylemeden geçemeyiz. Niğde’yi 6 komşu iliyle bölünmüş yollarla bağladık. Yolları böleriz ama milleti böldürtmeyiz.Ankara Niğde otoyolu devam ediyor. Bittiğinde iki saatten daha az bir sürede Ankara’ya gideceksiniz. İşte hizmet bu. Oraya gidip maket uçak açmakla hizmet olmaz. Geçti Bor’un pazarı Kılıçdaroğlu sür eşeğini Niğde’ye.

- Burada sizin bir probleminiz var, Akkaya Barajı’ndan çevreye kötü kokular yayılıyor. Daha önce temizleme çalışması olmuş ama sonuç alınamamış. Oraya en kısa sürede bir arıtma tesisi yapılıyor ve bu mesele kökünden hallediliyor.

- Niğde - Tepeköy çiftlik yolunu da bu sene bitiriyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Halka hizmet, Hakka hizmettir anlayışı ile çalışıyoruz.

- Biz hizmetlerle konuşuyoruz ama CHP ne yapıyor? Sadece konuşuyor. Hoş konuşuyor ama boş konuşuyor. Dilin kemiği yok ne yapalım.

- Bu yarım kalan havalimanını da biz yapacağız, hizmete açacağız. Hayırlı olsun Niğdemiz için. Bir de burada bir laf dolandırıyorlar. Hızlı tren Niğde’den geçmiyormuş. Kim demiş. Ya boş verin, siz boş laflara kulak asmayın kardeşim. AK Parti ne söz verdiyse o sözün arkasında duran partidir. Bugüne kadar aldatan olmadık, aldanan olmadık. Hızlı tren Niğde’ye geliyor. Endişeniz olmasın.

- Bizim için öteki beriki yok, bizim için Türkiye var. 80 milyon vatan evladı var. Türkiye yalnız bir ülke değildir. Bizim siyasetimizin rotası dostluktur.

Ayrıntılar gelecek...