Başbakan Binali Yıldırım: Rejimin yaptığı vahşet kabul edilemez

Moğolistan ve Afganistan temaslarını tamamlayan Başbakan Binali Yıldırım, dönüş yolunda gazetecilere konuştu.

Yıldırım, Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta'daki kimyasal silah saldırısına tepki gösterdi.

"Rejimin masum çocuklara savunmasız insanlara karşı yaptığı bu vahşet kabul edilebilir bir şey değil. Doğu Guta'dan kurtarılan insanlara yine biz kucak açtık. Biz başından beri Suriye'de artık bu insanlık ayıbının sona ermesini, kendi toprak bütünlüğü içerisinde bütün etnik unsurların teröre bulaşmamış eline silah almamış grupların katıldığı kalıcı bir barış sürecinin gerçekleşmesini istiyoruz."

"Münbiç'te terörist kalmayacak"

Başbakan Yıldırım'ın gündeminde, Münbiç'e olası bir operasyon da vardı. Yıldırım, sözü ABD ile müzakere sürecine getirdi.

"Münbiç'de hiçbir PKK/PYD/DEAŞ terör mensubu kalmayacak. Münbiç'te zaten yoğun olarak arap kabileler yaşıyor. Oranın yönetimini asil sahiplerine vermek gerekir. Orada ABD'ye görüşümüzü açık ve net olarak ifade ettik. Biz teklifi Tillerson zamanında bir öneri olarak sunduk. O öneri hala masadadır. ABD yakında bir karar verecektir."

"Kılıçdaroğlu kendi gidemediği için eziklik içinde"

Başbakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sanatçılarla Hatay'a yaptığı ziyarete dönük eleştirilerine de tepkiliydi.

"Niye bu kadar keskin tepki gösterdi onu anlamak mümkün değil. Kendi gidemediği için herhalde bir sıkıntı içerisinde bunun verdiği bir eziklik var. Bunu ortadan kaldırmak için var gücüyle karşı atağa geçmeyi tercih ediyor. Hakikaten kötü bir üsluptu. İşi getirip şehitlerimizle karşılaştırmak filan bunlar fevkalade talihsiz bir değerlendirmeydi.”

"Iğdır'a bir kamp kuracağız"

Doğu sınırlarında artan Afgan göçüne de değinen Yıldırım, şunları söyledi:

"Biz gelenlerden terörle ilgili olanları geri gönderiyoruz. Gitmeyenlerin hayatlarının daha düzgün olması için tedbirler alıyoruz. Iğdır'da bir kamp kuracağız. Çalışmasını başlattık."

"Darbeciler Yunanistan da oraya niye değinmiyor acaba?"

Başbakan Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın tutuklu iki Yunan askerinin serbest bırakılması için Türkiye’ye yaptığı çağrıya da yanıt verdi.

"Biz şantaj mı yapıyoruz. Darbeciler Yunanistan'da oraya niye değinmiyor acaba? Onlar Türkiye’de darbe yaptılar insanları öldürdüler. Darbe yapanlar ülkeye zarar verdi. Niye bunları iade etmedik diye sormaları lazım. Şimdi askerler yargıda. Yargı gereğini yapacak. Bizim yapacağımız bir şey yok. Yargılanma sürecine bizim bir dahilimiz olamaz. Yunanistan bizim komşumuz Bizim amacımız iyi komşuluk ilişkilerini sürdürmek. Bu bizden ziyade Yunanistan’ı bağlar."

Kaynak: TRT Haber