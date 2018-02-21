Başbakan Binali Yıldırım: Reformlarla ekonomi istikrarını ve güveni temin ettik

Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde 11. Kalkınma Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Gelecekte ülkemizin dünya nezdindeki itibarı şüphesiz bugünkünden daha iyi seviyelere çıkacak, refah kat be kat artacak. Türkiye bölgede istikrar adası olmaya devam edecek.11. kalkınma planının öncelikli hedeflerinden bir tanesi, milli geliri daha da arttırmak. Bugün itibari ile satın alma gücün palitesine göre dünyanın 13. büyük ekonomisi durumuna geldik. Kişi başı milli gelirimiz yine satın alma gücüne göre 25 bin doların üzerine çıktı. Ancak bununla yetinmiyoruz. 2023 hedeflerimizde dünyanın parmakla gösterilen ülkeleri arasında yerimizi almak istiyoruz. Bunu yaparken artan milli gelirin tüm toplumun paydaşları arasında adil dağıtımı, bölgesel kalkınmışlık ve gelir dağılımı farkınında asgari düzeye indirilmesi öncelikli hedeflerimiz arasında olacak."

"Krizleri vakitlice gördük ve tedbirlerimizi de aldık"

"Bugüne kadar uyguladğımız gerçekçi politikalarla, gerçekleştirdiğimiz reformlarla ekonomi istikrarını ve güveni temin ettik. Daima doğru ve kararlı adımlar attık. Bu adımları atarken bölgemizde, dünya genelinde yaşanan siyasi ve ekonomik krizleri vakitlice gördük ve tedbirlerimizi de aldık. En alçak terör saldırıları da dahil üretimimizi, istikrarımızı bozamadı. Darbe teşebbüsleri ve ihanetler de bizi yıldıramadı. Aksine bütün şoklara karşı direncimizi daha da arttırdı. 7 den 70'e biriz bütünüz, birlikte Türkiye'yiz."

"Türkiye, gelecek için güvenli bir liman olmaya devam ediyor"

"Türkiye hem etrafındaki sorunlara çözüm üreten, istikrarsızlaştırılmış ülkelerde kalıcı barış ve çözümü sağlamaya devam ederken aynı zamanda gelecek için güvenli bir liman olmaya devam ediyor. Demokrasisi, güçlü hukuk devleti kimliği ve ekonomisi ile adeta göz kamaştırıyor. Vatandaşlarımızın gelir seviyesini daha da arttırmak için gece gündüz çalışıyoruz."

"Tuzakları bozduk"

"Türkiye'yi meşgul etmek, dikkatini enerjisini başka tarafa yöneltmek için kurulan tuzakları da bozduk ve bugünlere geldik. Zeytin Dalı Operasyonu planlandığı gibi sürüyor. Kahraman Mehmetçiğin Afrin çevresinde oluşturduğu cepheler birleşmeye başladı. Pek yakında teröristlere hak ettiği ceza verilecek ve yüzbinlerce insan zulümden kurtarılacak. Terör belası hem yurt içinde hem yurt dışında tamamen sona erinceye kadar sürecek. Teröre destek verenleri eli kanlı teröristleri besleyenleri tarih önünde utançlarıyla başbaşa bırakacağız. Bu milleti tarih boyunca hiçbir güç yolundan çeviremedi bundan sonra da çeviremeyecek."

11. Kalkınma Planı hedeflerimizin omurgasını oluşturacak

"Uygulanan ekonomik ve sosyal politikalar sonucunda yoksulluk ve gelir eşitsizliğinde kayda değer iyileşme oldu. Bu sayede gelişmiş ekonomilerin dahil derinden sarsıldığı küresel kriz döneminde sapasağlam ayakta kaldık. Önümüzdeki dönemde bir taraftan eğitim ve sağlık yatırımlarına devam ederken, diğer taraftan geçmiş yatırımların semeresini de görmeye başlayacağız. 2019 yılı sonunda türkiyenin genelinde tekli öğretime geçeceğiz bunun adımlarını atıyoruz, çalışmalarını yapıyoruz. Emeklisinden işçisine, çiftçiden esnafa, gençlerden kadınlarımıza kadar bütün toplum kesimlerini kuşatan topyekün bir üretim ve kalkınma hamlesi gerçekleştiriyoruz. Bilim ve teknolojide ilerlemeye yönelik altyapımızı da güçlendirmeyi, arge yatırımını da ihmal etmiyoruz. Halkımızın sağlığını koruma, sağlıklı nesiller yetiştirmek için sağlıkta değişim, dönüşüm ve gelişim aralıksız devam ediyor. 11. kalkınma planı ile bilişim, enerji, ulaştırma, tarım gibi ana sektörlerdeki altyapı yatırımlarımız devam edecek. Bu sayede daha fazla üreteceğiz, daha fazla istihdam yapacağız, daha fazla ticaret yapacağız. Enerji alanında yerli kaynakların payını rttırmaya devam edeceğiz. Yer altı zenginliklerimizi daha çok kullanacağız böylece cari açığımızın azaltılmasına oğunlaşacağız. Bu amaca yönelik olarak yenilenebilir enerji yatırımlarına hız vereceğiz. Tarımda toplulaştıma ve sulama başta olmak üzere verimliliüği arttıracak ve arazi bütünlüğünü sağlayacak adımları atıyoruz. 11. Kalkınma Planı orta ve uzun vadeli hedeflerimizin omurgasını oluşturacak.

Kaynak: TRT Haber