Başbakan Binali Yıldırım polisleri kabul etti

Başbakanlık Basın Merkezi'nden kabule ilişkin paylaşılan görüntülere göre Yıldırım, polis teşkilatının kuruluşunun iki asra yaklaşan şanlı bir geçmişi bulunduğunu ifade etti.

Teşkilatın geçen süre içerisinde kendisini geliştirdiğini belirten Yıldırım, "Gerek ülkemizin gerek bölgemizin içinde bulunduğu karmaşık şartlar içerisinde, sınırlarımızdaki ülkelerde otorite boşluğu, iç savaş, ülkemizde bölücü terör örgütüne karşı verilen amansız mücadele, FETÖ ile gerek 15 Temmuz'da gerek sonrasında yapılan mücadele, DEAŞ'la yapılan mücadele görevinizin ne kadar ağır, ne kadar zor olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor" diye konuştu.

"Devlet otoritesi, güvenlik tam anlamıyla tesis edilmiştir"

Başbakan Yıldırım, 2016 Ağustosu'ndan itibaren aldıkları kararla terörle mücadelede savunma değil taarruz prensibine göre hareket etme yönünde bir eylem başlattıklarına işaret ederek, "Bugün itibarıyla elhamdülillah yurdun her köşesinde devlet otoritesi, güvenlik tam anlamıyla tesis edilmiştir. Hatta yurt dışı kaynaklı terör odaklarına karşı da hiç müsamaha göstermeden operasyonlarımız, faaliyetlerimiz zaman ve şartlar ne zaman gerektirirse o zaman icra edilmektedir. Günden güne huzur ve güven noktasında önemli bir başarı elde ettik. Aslında bunun arkasında Cumhurbaşkanımızın liderliği, hükümetimizin kararlı tutumu ve siz ülkesini, bayrağını, milletini seven polis teşkilatımızın memleketin huzuru, selameti, vatandaşın can ve mal emniyeti için ortaya koyduğunuz başarıdır, fedakarlıktır" değerlendirmesini yaptı.

"İşimiz bitmiş değil, zor bir coğrafyada yaşıyoruz"

Tüm polis teşkilatını tebrik eden Yıldırım, şunları aktardı:

"İşimiz bitmiş değil zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Maalesef emperyal güçler bölgedeki mücadelelerini açık bir şekilde yapmıyorlar. Örtülü hareketlerle, yeni yeni terör örgütleri ihdas ederek bizi meşgul edip enerjimizi azaltma yönünde bir gayret içerisindeler. Esasında polis teşkilatımızın ortaya koyduğu jandarmayla, özel kuvvetleriyle, silahlı kuvvetler mensuplarıyla birlikte, başarı sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında değil bütün Balkanları, bütün Avrupa'yı koruyan, onları terör tehdidine, yasa dışı göçe karşı teminat altına alan, NATO çerçevesinde de çok büyük bir görev ve sorumluluk ifa ediyor.

Her ne kadar dostlarımız bunu tam anlamıyla takdir edemeseler de biz tarihi geçmişi, devlet geleneği olan bir ülke olarak yapmamız gereken neyse onu yapıyoruz. Bu noktada da dünyaya örnek bir davranış ortaya koyuyoruz. Türkiye'nin bir emperyal dava peşinde koşmayıp insanlık davası peşinde olan, insanlığın huzuru, selameti, kardeşliği, küresel barış için çalışan bir ülke olduğunu açık şekilde ortaya koyuyor."

Yıldırım, polis teşkilatının yurt içi ve yurt dışı operasyonlarında milletin beklentisi ve Türkiye'nin bekası için yaptığı çalışmaların, gerek vatandaşlar gerekse hükümet tarafından takdir edildiğini söyledi.

Kabulde, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay ile Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok da vardı.

Kaynak: AA