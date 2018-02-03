Başbakan Binali Yıldırım: Operasyonlarımızı milli imkanlarla sürdürüyoruz

Başbakan Yıldırım, Balıkesir'de AK Parti 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Başbakan Yıldırım, AK Parti siyasetinin adaleti, vicdanı vazgeçilmez değer olarak kabul ettiğini belirterek, "Bizim siyasetimiz darda olana, zorda olana zalime karşı mazlumu korumayı esas alan bir siyasettir. Hiçbir milletin, ülkenin düşmanı değiliz. Her insana, her topluluğa gönlümüz ve dostluğumuz açık. Milletimiz 15 yıldır Türkiyenin yönetimini AK kadrolara emanet etti. Biz de bu emanete gözümüz gibi bakıyoruz. Türkiyenin daha ileri gitmesi için dünyada örneği görülmeyen büyük bir başarıya imza atıyoruz. " dedi.

"Üçüncü çeyrekte dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi Türkiye'dir"

Dünyanın en büyük ekonomilerinde zayıflık yaşandığını ancak Türkiye'nin rekora devam ettiğini aktaran Yıldırım, "Üçüncü çeyrekte dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi Türkiye'dir. Türkiye'ye de birincilik yakışır. Bugün ülkemizde var olan güven ve istikrarla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini gerçekleştirmek adına karalı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunu aynı zamanda ekonomik göstergeler, sonuçlar ortaya koyuyor. Üretimin önünü açtık, Türkiye'nin büyümesinin önündeki engelleri kaldırdık, Türkiye'yi 15 yıl içerisinde 3 kat büyüttük." diye konuştu.

"Felaket tellalarının ne dediğine kulak asmayın, Türkiye doğru yoldadır"

Başbakan Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü:

"12 ayda 36 milyar dolardan 158 milyar dolar ihracata çıkmış, işte Türkiye'ye yakışan bu. 2018'de de ihracatımız artıyor. Bu senenin ilk ayında yüzde 16'dan fazla ihracatımızda artış var. Felaket tellalarının ne dediğine kulak asmayın.Türkiye doğru yoldadır, bir taraftan terör örgütlerine içerde ve dışarda işbirlikilerine karşı amansız mücadele verirken, bir taraftan milletimizin üstünde hizmetleri yapa yapa geliyoruz."

Başbakan Binali Yıldırım: Bir yandan terör örgütlerine ve işbirlikçilerine karşı amansız mücadele veriyoruz diğer yandan da milletimizin hak ettiği hizmetleri yapa yapa geliyoruz.https://t.co/9AU97L0YmJ pic.twitter.com/cUQldJGdA1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 3 Şubat 2018

Başbakan Yıldırım, ekonomik gelişmelere ilişkin, "15 yıl içinde bütçemizi tam 6 kat büyüttük. 2002'de bütçe 120 milyar, 2018'deki sağlık bütçesi tek başına 127 milyar. Türkiye'nin nereden nereye geldiğni görmek için bu rakamlara bakmak yeter." dedi.

"Tarım üretiminde Avrupa'nın birincisiyiz"

81 ilimizin tamamında ihracat yapıldığını aktaran Yıldırım, "Çiftçimizin, köylümüzün, işçimizin, emeklimizin hep yanında olduk. Türkiye, 15 yıl önce tarım üretiminde Avrupa'nın 4. ülkesiyken şimdi 1. sıraya yükseldi. Geçtiğimiz yıl gübrede KDV'yi kaldırdık, mazot desteğini ilk defa ikitadrımızda soktuk, desteği 2018'de daha da artıracağız, deponun yarısı sizden yarısı bizden olacak. Milletimizin hasret kaldığı hizmetleri yapa yapa bugünlere geldik." şeklinde konuştu.

"Teröre karşı Afrin'de, Fırat Kalkanı bölgesinde, Kuzey Irak'ta kullanılan bütün savunma araçları yerlidir ve millidir"

Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili zaman zaman bazı kişilerin ahkam kestiğini söyleyen Yıldırım, "Kimi kendini bilmez vekiller PYD terör örgütü değil diyebiliyor, bu ne ahmakça bir şeydir, ne aymazlıktır. Bunlar hepsinin terör örgütü olduğunu bilmiyorlar mı? Millikten bahsedenler ana muhalefet partisi bir tüfek bile yapamıyoruz diyorlar. Türkiye bugün savunmada yüzde 65'in üstünde kapasiteye sahip. Bugün teröre karşı Afrin'de, Fırat Kalkanı bölgesinde, Kuzey Irak'ta kullanılan bütün savunma araçları yerlidir ve millidir. Bunlar son 15 senede kazanılmıştır. Savunma sanayimizi daha güçlendireceğiz."dedi.

"Sivillerin zarar gördüğü bir ülke varsa o da Türkiye'dir"

Sivil katliamı konusunda Türkiye'nin üzerine gelindiğini vurgulayan Başbakan, "İnsan hakları örgütleri PKK, PYD, DEAŞ yaptığı zulümleri, işkenceleri görmezden geliyor ve Türkiye'ye nasihat ediyorlar, sivil katliamlar olmasın diye. Harekat 15. gününde 90'dan fazla karşı taraftan Kilis'e, Hatay'a, Reyhanlı'ya roketler geldi, vatandaşlarımız hayatını kaybetti, sivillerin zarar gördüğü bir ülke varsa o da Türkiye'dir. Zeytin Dalı Harekatı'nın ne kadar gerekli olduğu bir kere daha gün ışığı gibi ortaya çıkmıştır. Bu terör örgütleri aynı yolun yolcusu, bunların işi öldürmek, bunlar arkasındaki güçler ne diyorsa onları yapıyorlar. "

Başbakan Binali Yıldırım: Afrin bölgesinden Kilis'e, Hatay'a 90'dan fazla roket geldi. Vatandaşlarımız hayatını kaybetti. Sivillerin zarar gördüğü bir ülke varsa o da Türkiye'dir.https://t.co/9AU97L0YmJ pic.twitter.com/2OvrDz0Ncw — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 3 Şubat 2018

"Türkiye'nin bütün adımları dünya barışına hizmet ediyor"

Başbakan Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dost ve müttefik bildiğimiz Amerika'nın yaptığı ülkemizin güvenliğini tehdit edecek gelişmelerdir. Güney sınırımızda terör kuşağının oluşmasına, terör devletinin yapılanmasına müsade etmeyeceğiz, başlarına yıkacağız. terörle mücadele edeceğim diye başka bir terör örgütüyle iş birliği yapmak dünyanın neresinde var?Türkiye'nin bütün adımları dünya barışına hizmet ediyor. Şehitlerimiz olacak ama misliyle ödeyecekler, gereken dersi, karşılığını vereceğiz."

Başbakan Binali Yıldırım: NATO'ya üye bir ülkeyiz. Türkiye'ye yönelik kanlı ve kirli savaş yürüten terör örgütüne karşı müttefiklerimizi ne yazık ki yanımızda göremiyoruz.https://t.co/9AU97L0YmJ pic.twitter.com/wcPJoM4JOt — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 3 Şubat 2018

"Balıkesir otoyolların buluştuğu en büyük merkez haline gelecek"

AK Parti iktidarında Balıkesir'e tam 15 yılda 22,5 milyar yatırım ve destek verildiğini belirten Yıldırım, "Balıkesir daha fazlasını hak ediyor. 2002'de sadece 90 milyon ihracat yapıyordu, 2017 sonunda 537 milyon dolara çıktı, işte fark bu. Balıkesir'e bugüne kadar 6440 konut yaptık, hak sahiplerine verdik, 2258 olan yurt kapasitesini 6350'ye çıkarttık. 80 yılda Cumhuriyet'in kuruluşundan AK Parti iktidarına kadar 60 km bölünmüş yol yapıldı. Balıkesir otoyolların buluştuğu en büyük merkez haline gelecek. Vatandaş isteyecek biz yapmaya devam edeceğiz, çünkü biz millete sevdalıyız. Büyük sorunları büyük hizmetlere dönüştürdük. Sadece hizmetleri yapmadık, aynı zamanda kumpasçılarla, darbecilerle bugüne geldik. Milletin sayesinde bunları başardık." dedi.

Kaynak: TRT Haber