AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Niğde'de partisinin 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.
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Başbakan Binali Yıldırım Niğde'de partisinin 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor
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