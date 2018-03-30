  • 30 MART 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.959
    EURO 4.881
  • BIST 115020.68
    ALTIN 168.635
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Başbakan Binali Yıldırım, Musevilerin Hamursuz Bayramı'nı kutladı

Başbakan Binali Yıldırım, Musevilerin Hamursuz Bayramı'nı kutladı

Başbakan Binali Yıldırım, "Yüzyıllardır dostça ve bir arada yaşadığımız Musevi vatandaşlarımızın inanç ve kültürlerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem veriyoruz" dedi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Başbakan Binali Yıldırım, Musevilerin Hamursuz Bayramını kutladı

Başbakan Binali Yıldırım, Musevilerin "Hamursuz (Pesah) Bayramı" dolayısıyla mesaj yayınladı.

"Yahudilerin Mısır'daki esaretten kurtulup hürriyete kavuşmalarını temsil eden Pesah-Hamursuz Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum" diyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ülkemizin ekonomik, ticari, bilimsel ve kültürel açıdan gelişmesine önemli katkıları bulunan Musevi vatandaşlarımız, yüzyıllardan bu yana toplumumuzun asli unsurlarındandır. Tarih boyunca çoğulcu devlet ve toplum anlayışını muhafaza etmiş bir millet olarak, yüzyıllardır dostça ve bir arada yaşadığımız Musevi vatandaşlarımızın inanç ve kültürlerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem veriyoruz. Hamursuz Bayramı'nın bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini dilerken, vatandaşlarımıza en içten sevgilerimi sunuyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: musevi, Hamursuz bayramı, Başbakan Binali Yıldırım
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER