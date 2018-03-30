Başbakan Binali Yıldırım, Musevilerin Hamursuz Bayramı'nı kutladı

Başbakan Binali Yıldırım, Musevilerin "Hamursuz (Pesah) Bayramı" dolayısıyla mesaj yayınladı.

"Yahudilerin Mısır'daki esaretten kurtulup hürriyete kavuşmalarını temsil eden Pesah-Hamursuz Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum" diyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ülkemizin ekonomik, ticari, bilimsel ve kültürel açıdan gelişmesine önemli katkıları bulunan Musevi vatandaşlarımız, yüzyıllardan bu yana toplumumuzun asli unsurlarındandır. Tarih boyunca çoğulcu devlet ve toplum anlayışını muhafaza etmiş bir millet olarak, yüzyıllardır dostça ve bir arada yaşadığımız Musevi vatandaşlarımızın inanç ve kültürlerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem veriyoruz. Hamursuz Bayramı'nın bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini dilerken, vatandaşlarımıza en içten sevgilerimi sunuyorum."

Kaynak: AA