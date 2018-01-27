Başbakan Binali Yıldırım: Maksat Türkiye'yi kuşatmak, Türkiye'yi meşgul etmek

Başbakan Binali Yıldırım, Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Tuzla Hastanesi ile Acıbadem Polikliniğinin açılış töreninde konuştu.

Yıldırım, "Harekatın 8. gününde çalışmalar planlandığı şekilde gidiyor, herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Bu harekat bir tercih değil, bir keyfiyet değil, bir mecburiyet sonucu yapıldı." dedi.

35 yıldır terör örgütleri ile mücadele edildiğini söyleyen Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

"PKK, Irak'ta konuşlanmıştı, orada emperyalistler desteğini veriyordu. Şimdi yetmedi, Suriye'ye de taşımaya karar verdiler. Maksat Türkiye'yi kuşatmak, Türkiye'nin enerjisini azaltmak, Türkiye'yi meşgul etmek, gelişmesini, kalkınmasını geciktirmek. Plan çok açık, çok alçakça ama Türkiye buna pabuç bırakmaz. Bu millet buna asla izin vermez."

"2003 yılındaki Türkiye'nin toplam bütçesinden daha fazlasını sağlığa ayırıyoruz"

Başbakan YIldırım, "2003 yılında sağlıkta dönüşüm programını başlattık. Bu program büyük bir gelişme kaydetti. Şimdi yeni gelişim programını da hayata geçiriyoruz. Geçtiğimiz 15 yılda sağlığa ayırdığımız bütçe ne kadardı? 11 milyar. 120 milyar bütçemiz vardı, 11 milyarını sağlığa ayırıyorduk. Şimdi ne kadar var 127 milyar. Yani 2003 yılındaki Türkiye'nin toplam bütçesinden daha fazlasını sağlığa ayırıyoruz." diye belirtti.

Hastanelerde nitelikli yatak sayısı 10 kat arttı

"Hastane sayısını da 156'dan 532'ye çıkardık. 15 yılda bin 840 adet birinci basamak sağlık tesisini inşa ettik." diyerek yatak sayısında 2002 yılından bu güne 10 kat artış sağladıklarını söyledi. Yıldırım, "18 bin 934 olan nitelikli yatak sayısı, 108 bin 170'e çıktı. Bu yıl sonu yatak sayısını 127 bine ulaştırmış olacağız. 10 kat artıştan bahsediyoruz." diye konuştu.

Bu güne kadar Yozgat, Mersin, Adana ve Isparta illerinde şehir hastaneleri yaptıklarını ifade eden Yıldırım, "Toplamda geriye 24 tane daha şehir hastanesi yapacağız. Bunun faydası şehir hastanelerinde her şey bir arada. Hasta girdiği zaman bütün ihtiyaçlarını oradan karşılayabiliyor. Siteye girdiğiniz zaman her türlü ihtiyaçların karşılanması halloluyor." dedi.

Türkiye'nin yarınları için eğitime büyük kaynak ayırdıklarını söyleyen Yıldırım, "Eğitim bütçesi 2002'de 11 milyarken 2018'de 34 milyarla bir numara oldu. Bu da eğitime ne kadar önem verdiğimizi gösteriyor. Bugün itibari ile 112'si devlet 68'i vakıf olmak üzere toplam 287 üniversitemiz var." şeklinde konuştu.

TRT HABER