Başbakan Binali Yıldırım: Kredi Garanti Fonu 2018'de de devam edecek

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım TOBB Konferans Salonu'nda TOBB Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni'nde konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Önemli bir toplantı yapıyoruz. Toplantının önemi şu, marifet iltifata tabidir, alıcısı olmayan meta zayidir. Siz çalıştınız çabaladınız ürettiniz insanların yüzünü güldürdünüz şimdi de onun karşılığını alacaksınız. Taltif edileceksiniz. Bu sizi kamçılayacak daha çok çalışacaksınız. Ülkemiz için milletimiz için daha çok üreteceksiniz.

Sayın Cumhurbaşkanım siz, tabi önemli mesajlar vereceksiniz benim aslında burada çok da kapsamlı bir konuşmam var ama bunu takip etmeyeceğim. Birkaç şey söylemek istiyorum. 15 Temmuz evveliyatını biliyorsunuz 15 Temmuz'da bu ülkede demokrasiye karşı milletin iradesine karşı bayrağımıza karşı alçak bir darbe girişimi oldu. Elhamdülillah yakın tarihimizde görülmemiş birşey yaşadık. Bugüne kadar darbeler haberi çıktığında siyasettekiler ülkeyi yönetenler fotörünü ceketini alıp yola düşerdi. Ama bunda bir yere gitmiyoruz milletin iradesini alçaklara teslim etmeyeceğiz diyen bir cumhurbaşkanı önümüze düştü. Milletimizle beraber bu alçaklara gereken dersi verdi. Ondan sonra tabi işler değişti. Türkiye'nin darbede elde edemediklerini notunu arka arkaya düşürerek yeni bir saldırıya geçtiler. Darbe sonrası ilk çeyrekte Türkiye yüzde 4,9 küçüldü. Türkiye bir daha belini toplayamaz dedikleri bir ortamda noktada. Elhamdülillah 2016'yı 3,2 büyüme ile kapattık ki o büyüme bizim istediğimiz bir büyüme oranı değil. Ancak şunu bilmenizi istiyorum o büyüme oranı bile dünya büyümesinin iki katıydı. Çünkü dünya 2008'den beri krizde. Hala da çıkabilmiş değil. Tam çıkcaktı tekrar bir belirsizlik ortamına girdik. ABD'nin İran ile ilgili aldığı kararlar, petrol fiyatlarının sürekli yükselişe geçmesi. Gelişmekte olan ülkeler üzerinde çok ciddi bir baskı oluşturuyor. Türkiye de bunların içinde.

"2017 yılını rekor bir büyüme ile kapattık"

İki yılın tahlilini yaptığımızda 2017'yi cumhurbaşkanımızın riyazetinde kriz senaryoları üretilirken aldığımız kararlarla ekonomiyi öyle bir canlı hale getirdik ki, özellikle Kredi Garanti Fonu, üretime yönelik desteklerimiz hemen sonuç verdi. 2017'yi rekor bir büyüme ile kapattık. 7,4 dünyada İzlanda'yı saymıyoruz ekonomisi kıyaslanacak ölçüde değil dünyada bir numara olduk. 2018'de kriz senaryoları üretmeye başladılar. Geçen sene yine bu salonda cumhurbaşkanımız iş alemine bir çağrıda bulundu istihdam seferberliği, bunun sonucu 1,5 milyona yakın yeni istihdam. Avrupa ülkelerinin tamamı bunu yapamadı. Hepsi bir arada 10 yılda ürettiği istihdam Türkiye'nin istihdamının gerisinde. Geçen sene işverenlerimize asgari ücret desteği vermiştik bu sene de vermeye devam ediyoruz. Geçen yıl yatırım ortamını iyileştirme adına çok önemli adımlar attık.

"İhracatımız artmaya devam ediyor"

İhracatı teşvik etme yönünde ciddi adımlar attık. İhracatımız hem geçen yıl hem bu yıl artmaya devam ediyor. Bu sene yine önemli kararlar aldık. Çok kapsamlı bir iş alemi ile vatandaşlarla toplumun bütün kesimleriyle bir barış imzaladık. Türkiye'nin son 50 yıldır kanayan yarası olan ve Türkiye'deki 23 milyon konut stoğunun yarısından fazlasını 13 milyonu ilgilendiren yapılarla ilgili sorunu artık sürdürülemez hale gelmiş imar ile ilgili mülkiyetle ilgili kullanım şekli ile ilgili birçok sorun var. Bunları kökten çözecek bir imar barışını da parlamentodan geçirdik. Cumhurbaşkanımızın onayına gönderdik. Konut sektöründe belirli bir sekmentte yaşanan durgunluğu ortadan kaldıracak tedbirler aldık. Bankalar da bir araya geldiler bir kampanya başlattılar aylık faiz oranı yüzde 0,98 olmak üzere çalışmalar yapıldı.

Kredi Garanti Fonu (KGF) yine ekonomi toplantısında 2018'de de aynı şekilde devam etmesine karar verdik. Özellikle KGF'de bu sefer sektörel dilimler yapmıştık. Yatırım, turizm, işletme gibi iki aylık uygulamaya baktık ki yatırım ile ilgili talep istediğimiz düzeyde değil onun üzerine küçük ve orta ölçekli işletmeler öncelikli olmak üzere buradaki KGF'den dönen kaynağı 40 milyar lira civarında işletmelere yönelik işletme kredisi olarak kullandırmaya karar verdik.

Kaynak: TRT Haber