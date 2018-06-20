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Başbakan Binali Yıldırım konuşuyor

Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İzmir'de muhtarlar toplantısında konuşuyor.

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Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Tezkerelerini ellerine vereceğiz"

Seçime kalmış bir ay, değerlendirme kuruluşları Türkiye'nin notunu, bankaların notunu düşürüyorlar. Bu size normal geliyor mu? Bunların hepsi oyun. Şurada 4 günümüz kaldı. 4 gün sonra onların da tezkerelerini ellerine vereceğiz, geldikleri yere göndereceğiz.

"Bizim adaylar da bunu söylüyor"

Muhalefet adaylarının hepsinin ortak söylemi 'Recep Tayyip Erdoğan'ı indirelim de ne olursa olsun.' Bazı dış mihraklar da aynı şeyi söylüyor. Bu tesadüf mü? Niye, Recep Tayyip Erdoğan onların burada rahatça at oynatmasına izin vermiyor, onun için rahatsız oluyorlar. 'Bizim Türkiye'yle problemimiz yok, bizim problemimiz Recep Tayyip Erdoğan' diyorlar. Bizim adaylar da bunu söylüyor. Ne kadar tesadüf.

-Bu millet yapılanları biliyor. Yapılanlara da kimsenin dokunmasına izin vermez.

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