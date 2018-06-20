Başbakan Binali Yıldırım, Bornova Spor Salonu'nda Özel Sporcular Federasyonu Jimnastik Şampiyonası'nın açılışında konuşuyor.
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Başbakan Binali Yıldırım konuşuyor
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