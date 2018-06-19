Başbakan Binali Yıldırım konuşuyor

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

-Bu seçimin bir hususiyeti var. Bu seçim ilk defa 16 Nisan 2017 halkoylaması sonucu kabul edilen anayasanın yani parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişini öngören sistemin ilk uygulaması olacak. Milletvekili seçimiyle Cumhurbaşkanlığı seçimi aynı gün yapılacak. Bir yandan milletvekillerini seçeceğiz, bir yandan da cumhurbaşkanını seçeceğiz.

-Siz ülkeyi kim yönetecek, bizi kim temsil edecek ikisini de aynı anda seçiyorsunuz. Ankara’ya iş bırakmıyorsunuz. Bu demokraside Türkiye’nin yönetim alışkanlığında köklü bir değişiklik anlamına geliyor. Bunun ilk onayını 16 Nisan’da aldık. Bugüne kadar milletimizin terazisi milim şaşmadı.

-Nakliyecilere ÖTV'nin kaldırılması gerçekçi değil. Gelirlerimizin büyük kısmını bu oluşturuyor. Petrol kaynaklı yakıtlardan doğalgaza, elektriğe geçiyoruz. Çeşitlendikçe bir şeyler yapılabilir. Tarımda kullanılan mazotun yarısını biz karşılıyoruz. Şu ana kadar 2017'ye ait 3 milyar lira mazot desteği yaptık.

-Yerli paradaki dalgalanmaya karşı tedbirlerimizi alıyoruz. Seçimden sonra yapısal reformlar yapacağız.

-Doğu ve Güneydoğu’da Cazibe merkezi kanununu çıkardık. Bu kanunu amacı da şu. Bölgede terör tamamen bitme noktasına geldi. Yatırımların bölgeye kazandırılması için bölgedeki illere teşvik veriyoruz.

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