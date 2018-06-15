Başbakan Binali Yıldırım konuşuyor

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

-Her vatandaşımızın başımız gözümüz üzerinde yeri var. Şimdi bu birlik ve beraberliği 24 Haziran’a taşıyacak mıyız? Yeni bir destan yazacak mıyız? 24 Haziran’da Türkiye’yi şahlandırmaya hazır mısınız? ‘Vakit demokrasi vakti’ diyor muyuz? ‘Vakit bayram vakti’ diyor muyuz? ‘Vakit Tunceli vakti’ diyor muyuz? Hepinizden Allah razı olsun.

-Doğuştan bize verilen dinimiz, dilimiz, ırkımız, mezhebimiz Allah’ın bize lütfudur. Hepimizin aynı olması gerekmiyor. Biz tek bir insanımızın gönlünün kırılmasına asla rıza göstermeyiz.

-Kimin Kürt kimin Türk olacağına biz mi karar veriyoruz? Anamızı, babamızı biz mi seçiyoruz? O halde neyin kavgasını yapıyoruz? Hiçbir kavga yapmayacağız, kardeş olacağız, et tırnak gibi olacağız. Terörün, emperyal devletlerin ülkemizi bölmesine, kardeşliğimizi bozmasına izin vermeyeceğiz.

-Terörü de bu ülkenin gündeminden çıkaracağız. Terör en fazla zararı Kürt kardeşlerimize veriyor. Niye? Çünkü buraya yatırım gelmiyor. Şimdi Tunceli’de 4 tane tekstil fabrikası kuruldu. İşte bu terörün yok edilmesi ve huzurun, güvenliğin sağlanmasıyla mümkün hale geldi. Bu ülkenin hiçbir evladını kaybetmeye rıza gösteremeyiz. Tek bir insanımızı bile terör örgütlerine feda edemeyiz. Her vatandaşımız kendini istediği gibi ifade edecek.

-Bu topraklarda bir daha Dersim yaşanmasına izin vermeyeceğiz. Bunun için, bizim için Konya, Yozgat, Sakarya, Erzincan neyse Dersim de aynı şekilde olacak. Ayrımcılık yapan kardeşlerim bizden değildir. Bizim hamurumuz beraber karılmıştır. Bizim birliğimizi bozmaya çalışanlar özümüz o kadar sağlamdır ki asla buna muvaffak olamazlar. Asırlardır bu topraklarda her renkten her inançtan yaşadık. Benim adımı koyan Alevi bir komşum. İşte Alevi, Sünni ilişkisi bu kadar değerli bir ilişkidir. Bizim inancımızda bu böyledir. Sorun nerede? Dışarından Türkiye’nin ilerlemesini istemeyen emperyal devletler aramıza fitne tohumlarını, düşmanlık tohumlarını atmaya çalışıyorlar.

-Kobani olaylarında Kürtlerin kanı üzerinden siyaset yapmaya kalkanlara, Kürt ve Alevi kardeşlerimizi istismar edenlere geçit vermeyeceğiz. Demokratik siyaset kılıfıyla toplumu çatışmaya sürükleyen terör uzantılarını asla aramıza sokmayacağız.

-Bu topraklar daima barışın, insanlığın, esenliğin yolu oldu. 1490 dünyada İspanya’da Yahudiler zulüm görürken kucak açan, misafir yapan, ülkeye kabul eden Osmanlı Devleti olmuştur. Biz mazluma kapımızı açarken kimliğini, mezhebini, meşrebini sormayız. İnsan değil mi? Önemli olan insanlıktır.

-Bizim muhabbetimiz asırlardan bile gelmekte. Bizim derdimiz. Kürt kardeşlerimizle değil, bizim sorunumuz bu ülkeyi bölmek isteyen bölücü terör örgütüyledir. İşte Tunceli’nin dağlarında artık onlara rastlayabiliyor musunuz? Onların hepsini imha ettik.

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