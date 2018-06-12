Başbakan Yıldırım: Ülkemiz üzerinde emperyal güçlerin büyük oyunları var

Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, partisinin Çankırı mitinginde halka seslendi.

"Gün, ülkeye sahip çıkma günüdür"

Yıldırım, "Gün, ülkeye sahip çıkma günüdür. Ülkemiz üzerinde emperyal güçlerin büyük oyunları var" dedi.

Muharrem İnce'nin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi konusundaki iddialarına tepki gösteren Yıldırım, "Birisi diyor ki 'FETÖ'yü doğru dürüst istemediler', Genel Başkanları da diyor ki 'istemişler.' Millet sizinle mi uğraşacak?" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'yi çekemiyorlar"

Türkiye'yi 16 yıl boyunca bir baştan bir başa bölünmüş yollarla donattıklarını söyleyen Yıldırım, "Bugün dünyada yapılan 10 tane büyük 6 tanesini Türkiye yaptı. Türkiye'yi çekemiyorlar" diye konuştu.

"16 yılda Çankırı’ya tam 7 buçuk katrilyon yatırım ve destek verdik"

"Yaptıklarımız yapacaklarımzın senedidir, AK Parti millete verdiği bütün sözleri tuttu" diyen Yıldırım, "16 yılda güzel Çankırı’ya tam 7 buçuk katrilyon yatırım ve destek verdik. 2002 yılında Çankırı’da 1 milyon dolar ihracat yapılıyordu. Geçen sene 149 milyon ihracat yapıldı. İşte Çankırı’nın nereden nereye geldiğini gösteriyor. Çankırı’da 15 yılda mevcut okulların 3’te biri kadar okul yaptık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber