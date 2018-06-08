AK Parti ne yaptıysa yıkacağız diyorlar siz enkaz ekibi misiniz?

Başbakan Binali Yıldırım, Bitlis'te partisinin düzenlediği mitingde konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Bitlis, ilim irfan yuvasıdır. Medreseleri ile ünlüdür. Köklü ilim geleneğine sahiptir. Peki, böyle bir şehirde üniversite ne zaman kuruldu? 2007'de. Hangi dönemde, hangi hükümette? AK Parti'den önceki Türkiye'nin halini anlatayım diye bunları söylüyorum. AK Parti hükümetinden önceki hükümetlerin millete hizmet etmek gibi bir dertleri yoktu.

Onlar millete hizmet yerine milletle kavga ettiler. Hep kavga ettiler. Milletin dini ile diyaneti ile kılığı ile kıyafeti ile uğraştılar. Benim hanım kardeşlerimin başörtüsü ile uğraştılar. Hizmet götürmek yerine, köylerin, beldelerin, şehirlerin isimlerini değiştirdiler.

"Siz enkaz ekibi misiniz?"

Bitlisli kardeşlerimizin güzel bir sözü var. Yazın ayransız, kışın yorgansız olmaz. İşte bu zihniyet milletimizi yazın ayransız kışın da yorgansız bıraktı. Şimdi tekrar meydanlara indiler. Ne diyorlar? Yıkacağız, AK Parti ne yaptıysa yıkacağız. AK Parti'nin projelerini iptal edeceğiz. Kanal İstanbul'u yapmayacağız. Yerli arabayı yapmayacağız. Ya siz enkaz ekibi misiniz? Siz memleketi mi idare edeceksiniz yoksa enkazcılık mı yapacaksınız.

Bunlar akıllarınca bu ülkenin gelişmesine büyümesine engel olacaklar. Bu milletin AK Parti'den soğuyacağını zannediyorlar. Aziz milletimiz buna izin verir mi? Bu yıkım ekibini iş başına getirir mi? Elbette getirmez.

"16 yıldır hiçbir ayrım yapmadan hizmet ettik"

Milletimiz 16 yıllık kazanımlarına sahip çıkıyor. İstikrar ve kalkınmaya devam diyor Bitlis. Demokrasiden, hukuk devletinden dönüş yok diyor. Vesayete, darbeye geçit yok diyor bu meydan. Hiç bir ayırım yapmadan ülkemize hizmet ettik.

Bölgelerin arasındaki gelişmişlik farkını kapatmak için çalıştık. Bu ülkede ikinci sınıf vatandaş yoktur dedik. Her vatandaşımızın hukukunu koruma altına aldık. Ayrılıkları kaldırdık, 81 milyonu kucakladık.

"15 Temmuz'da FETÖ hainlerine geçit vermediniz"

Bütün çabamız ülkemizi daha yükseğe çıkarmak. Yakın siyasi hayatımızı hatırlayın, millet iradesine karşı kalkışmalar, darbeler, demokrasimiz bu dönemlerde kesintiye uğradı. Özgürlükler kısıtlandı. Son olarak 15 Temmuz'da Türkiye'nin bekasına doğrudan saldırdılar. FETÖ hainlerine bu millet geçit vermedi. Bunların ipi dışarıda başkalarının elindedir. Açıkça söylüyorum, bu PKK terör örgütünün Kürtler diye bir sorunu yok. Sorun ne biliyor musunuz? Sorun, Kürtlerin de, Türklerin de PKK diye bir sorunu var.

Kaynak: TRT Haber