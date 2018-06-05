Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, partisinin Hakkari mitinginde halka sesleniyor.
Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasının satır başları:
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Başbakan Binali Yıldırım Hakkari mitinginde halka hitap ediyor
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