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Başbakan Binali Yıldırım Hakkari mitinginde halka hitap ediyor

Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, partisinin Hakkari mitinginde halka sesleniyor.

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Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasının satır başları:

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