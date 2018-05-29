Başbakan Binali Yıldırım konuşuyor

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Bizim sorunumuz PKK'yı milletle aramızdan çıkartmak. Bunu çıkarttık elhamdulillah. Bir yandan terörle mücadele ederken, bir yandan da Siirt'in geciken hizmetlerini yavaş yavaş yapıyoruz. Devlet ile millet arasındaki mesafeyi kaldırdık.

- Dağa çıkışlar bitti. Yavrularımız dağa değil geleceğe bakıyor. Çünkü dağda gözyaşı var. Yolları tünelleri bombalayanlar iş makinalarını yakanlar, çalışanları kaçıranlar bunlar değil mi? Bu alçak örgüt en büyük zararı kime verdi? Evlatlarımızı katil yapanlar, kalem tutması gerekn ellere silah verenlerden hesap sorma vakti geldi mi? 24 Haziran'da bunların hak ettiği dersi verecekmiyiz?

- PKK denen proje örgütün, bölücü örgütün Kürtler diye bir sorunu yok. Sorun ne biliyor musunuz? Kürtlerin de Türklerin de bu milletin PKK, FETÖ gibi bir sorunu var. Bu sorunu kökünden çözmek için gereken neyse yapıyoruz.

- Terörü bu milletin gündeminden çıkaracağız dedim. And olsun ki bugün terör Türkiye'nin gündeminden çıkmıştır. Bu örgütler proje örgütüdür, bunların ipi dışardadır.

- 16 yıl boyunca insanı yaşatki devlet yaşasın dedik. Hizmet ve kalkınma siyasetini benimsedik. Halkı vatandaşları isyana çağırmadık, çukur siyasetiyle şehirleri yakıp yıkmadık. Arkasında 16 yaşındaki Yasin Börü'yü katledenler gibi acı ve gözyaşı bırakmadık. İnsanımıza korku değil, ümit verdik.

- Siirt Üniversitesi'ne tıp fakültesi kurduk, hayırlı uğurlu olsun.

- Siirt'in havalimanı var ama doğru dürüst çalışmıyor. Şimdi havalimanını tamamen yeniliyoruz, yaz kış her zaman uçak inişi olacak. 15 Ağustos'ta havalimanını açıyoruz, hayırlı uğurlu olsun.

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