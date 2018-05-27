Başbakan Binali Yıldırım konuşuyor

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

-Bu seçimin bir özelliği var 24 Haziran seçimlerinde ilk defa sandıkta ülkeyi kim yönetecek ona siz karar vereceksiniz. Meclis’te vekilleriniz kim olacak ona siz karar vereceksiniz. Vesayetçilere, kumpasçılara işi bırakmayacağız. İkinci özelliği, 24 Haziran seçimleri, Türkiye’nin 100. Kuruluş yıl dönümüne götürecek kadroları belirleyecek.

-24 Haziran’da vereceğiniz kararla zaman zaman demokrasimize yapılan müdahaleleri, darbeleri artık bir daha görmemek üzere tarihin çöplüğüne atmaya hazır mısın Isparta? 24 Haziran’da Türkiye üzerinde oynana oyunları, kirli tuzakları boşa çıkarmaya var mısın Isparta?

-24 Haziran’da erdem, irade ve cesaretle bir kez daha milletin adımını, Türkiye sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti’ye sahip çıkacak mısın Isparta? Vakit geldi Isparta! Şimdi vakit Isparta vaktidir. Şimdi vakit Türkiye vaktidir.

-Gençler, 14 asırlık medeniyet sancağımızı 2023’e taşımaya hazır mısınız? Değerli hanımefendiler, merhamet ülkesi Türkiye’yi sarsılmaz bir kale yapacak mıyız?

-Yeni sistem Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk Cumhurbaşkanını seçeceğiz. Bu sistem 16 Nisan’da sizin evet oylarınızla kabul edildi. O zaman yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanını seçme zamanıdır. O zaman Recep Tayyip Erdoğan’ı seçme zamanıdır.

-AK Parti birkaç gün önce açıkladığı seçim beyannamesiyle bir kez daha milletin partisi olduğunu ortaya koydu. Diğer adaylar ne vaat ediyor, AK Parti ne vaat ediyor.

-Terör örgütünün kol gezdiği çatışma bölgelerine kadınları, çocukları yollayacaklarmış İnsanlık öldü mü be kardeşim? Türkiye dünyaya insanlık dersi veriyor.

-Başka ne diyorlar Kanal İstanbul’u iptal edeceklermiş. Siz bugüne kadar bu memleket için hangi hayırlı işe evet dediniz. Bunlara kalsa 16 yıldır Türkiye’de yapılan dev eserler, tüneller, yollar, hastaneleri balyozla yok edecekler. Bunların derdi ne biliyor musunuz kardeşlerim; AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan… Onlar olmasın da kim olursa olsun.

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