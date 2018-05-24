Başbakan Yıldırım: Yeni dönemin adını güçlü iktidar, sürekli istikrar koyabiliriz

Başbakan Binali Yıldırım, Fiber Optik Altyapı Ortak Kullanım Programı'nda konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

-Değerli arkadaşlar şimdi şu masaya gelirken yıllar önce hayal ettiğimizin bugün gerçeğe dönüşmüş olması benim için büyük bir mutluluk. Biz siyasette ittifakı başardıktan sonra bunu başarmamız biraz bu işin geç kalmış olduğunu gösteriyor. Ama siz daha iyisini yaptınız. Siyasette hala parçalı ittifak devam ediyor. Bugün yapılan iş ülkemiz için büyük bir kazançtır.

-Ortak altyapı sayesinde gereksiz kazılar ortadan kalkacak. Standart altı işler ortadan kalkacak.

-Bilgi toplumu hedefimiz var. Ne kadar bilgi üretiyorsanız, vatandaşınıza iletebiliyorsanız o kadar gelişmiş ülkesiniz. 65 milyon vatandaşımız 4,5G'ye geçti. Vatandaşımız teknolojimizi seviyor. Bugün bu birliktelik bilgi toplumu hedefimize yeni bir aşamayı ifade ediyor.

-Parayı yoldan değil onun üzerinde taşıdığınız bilgiden kazanacaksınız. İletişim altyapısı ticaret aracı değildir.

-Bugün yüzde 15 olan sabit geniş bant abone yoğunluğunu 2020’de yüzde 20’ye, 2030’da yüzde 30’a çıkarmayı hedefliyoruz.

-16 yıldır ülkemiz için bir şeyler yapmaya gayret ettik. Milletimiz, her şeyin en güzelini mutlaka biliyor ve kararını verecektir. Bizim 16 yıllık başarımızın arkasında güven ve istikrar var. Güven ve istikrar ülkelerin hedefini tutturması için olmazsa olmazdır. Tabii güven ve istikrar vardı ama vesayet alışkanlıkları da hala devam ediyor.

-Yeni yönetim sistemiyle tek vesayet makamı millet olacak. Yeni dönemin adını 'Güçlü iktidar, sürekli istikrar' olarak koyabiliriz.

Kaynak: TRT Haber