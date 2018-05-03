  • 03 MAYIS 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.205
    EURO 5.05
  • BIST 104604.11
    ALTIN 176.889
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Başbakan Binali Yıldırım konuşuyor

Başbakan Binali Yıldırım konuşuyor

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Başbakan Binali Yıldırım konuşuyor

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

-Unutmayalım buralara kolay gelmedik. Eşi görülmemiş ihanetler, Brütüsler gördük.

-Terörle başaramadıklarını ekonomik terörle başarmak isteyenler bilsin ki asla başaramayacaklar. Bir değerlendirme kuruluşu hiç gündeminde yokken bir gece ansızın toplanıp ipe sapa gelmeyen gerekçelerle Türkiye'nin notunu düşürüyor. Sizin notunuzun bizim için kıymeti harbiyesi yoktur. Bizim için önemli olan milletin verdiği nottur, onu da 24 Haziran'da verecektir.

-Partimize 7 bin 329 aday adayı başvuruda bulundu. Bu bir rekordur.

-Türkiye'nin bütün kazanımlarını korumaya azimliyiz.

-Allah Türkiye'nin yolunu, bahtını açık eylesin, 24 Haziran Türkiye için tarihi bir karar günüdür.

Ayrıntılar geliyor...

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER