Başbakan Binali Yıldırım konuşuyor

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

-Unutmayalım buralara kolay gelmedik. Eşi görülmemiş ihanetler, Brütüsler gördük.

-Terörle başaramadıklarını ekonomik terörle başarmak isteyenler bilsin ki asla başaramayacaklar. Bir değerlendirme kuruluşu hiç gündeminde yokken bir gece ansızın toplanıp ipe sapa gelmeyen gerekçelerle Türkiye'nin notunu düşürüyor. Sizin notunuzun bizim için kıymeti harbiyesi yoktur. Bizim için önemli olan milletin verdiği nottur, onu da 24 Haziran'da verecektir.

-Partimize 7 bin 329 aday adayı başvuruda bulundu. Bu bir rekordur.

-Türkiye'nin bütün kazanımlarını korumaya azimliyiz.

-Allah Türkiye'nin yolunu, bahtını açık eylesin, 24 Haziran Türkiye için tarihi bir karar günüdür.

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