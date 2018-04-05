  • 05 NISAN 2018, PERŞEMBE

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Başbakan Binali Yıldırım konuşuyor

Başbakan Binali Yıldırım, Esenboğa Havalimanı'ndan resmi ziyarette bulunmak üzere Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'a hareketi öncesi açıklama yapıyor.

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Başbakan Binali Yıldırım konuşuyor

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Etiketler: Moğolistan, Başbakan Binali Yıldırım
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