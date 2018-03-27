Başbakan Binali Yıldırım konuşuyor

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

-Bu sene içerisinde Şırnak, Hakkari'yi, Artvin'i de doğalgazla buluituruyoruz. Böylece doğalgaz gitmeyen il kalmayacak.

Ayrıntılar geliyor...