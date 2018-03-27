Başbakan Binali Yıldırım konuşuyor

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
-Bu sene içerisinde Şırnak, Hakkari'yi, Artvin'i de doğalgazla buluituruyoruz. Böylece doğalgaz gitmeyen il kalmayacak.
Ayrıntılar geliyor...
Başbakan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
-Bu sene içerisinde Şırnak, Hakkari'yi, Artvin'i de doğalgazla buluituruyoruz. Böylece doğalgaz gitmeyen il kalmayacak.
Ayrıntılar geliyor...