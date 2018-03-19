Başbakan Yıldırım: Terör tehdidi kalkana kadar mücadelemiz devam edecek

Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Mehmetçiğimiz ÖSO ile birlikte Afrin'de kontrolü ele almıştır"

Bir ülkede adaletin tesis edilmesi için bir ülkenin öncelikle güvenliğinin tesiss edilmesi şarttır. Bildiğiniz gibi güney sınırlarında ülkemizi hedef alan bölücü terör örgütü yapılanmaları bir süredir devam ediyor. Bu tehlikeyi bertaraf etmek amacıyla 20 Ocak'ta Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattık. Harekat, başladığı günden bu yana başarıyla devam etmiş, nihayet dün sabah Mehmetçiğimiz ÖSO ile birlikte Afrin şehir merkezini bütün terör örgütlerinden temizleyerek kontrolü ele almıştır.

"Kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok"

Bu zaferin 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıldönümünde gerçekleşmesi bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Türkiye terörle mücadelede ulusal ve uluslararası hukuka uygun olarak bu operasyonu ifa etmiştir.

Zeytin Dalı harekatı bir barış harekatıdır ve teröre karşı yapılan bir operasyondur. İlk günden beri Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunduğumuzu ifade ettik. Bizim kimsenin bir karış toprağında gözümüz olmadığını söyledik. Terör örgütlerini bertaraf etmek aynı zamanda bölgede yaşayan, masum, mazlum kardeşlerimize karşı da bir borcumuzdur.

Başbakan Yıldırım: İlk günden beri Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunduğumuzu ve bunun altını çizdiğimizi ifade ettik.https://t.co/skId0VKPmd pic.twitter.com/SE5hIfKzhy — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 19 Mart 2018

"Türkiye'ye söz söylemeye hakları yok"

Bölgede terör örgütlerini silahlandıranların, bu örgütleri cesaretlendirenlerin bu konuda Türkiye'ye söz söyleme hakkı yok. Kahraman Mehmetçik ve ÖSO mensupları Afrin'i ve çevresini tüm terör unsurlarından temizlemiştir, olay bu kadar açık ve nettir. Her terör tehdidi tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar bizim bu bölgedeki mücadelemiz kim ne derse devam edecek.

[Zeytin Dalı Harekatı] Başbakan Yıldırım: Her terör tehditi tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar bizim bu bölgedeki mücadelemiz kim ne derse desin devam edecektir.https://t.co/skId0VKPmd pic.twitter.com/iMcjukYrfa — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 19 Mart 2018

"Terör örgütleri emperyal güçlere hizmet ediyor"

Biliyoruz ki bu örgütlerin tamamı aslında bir takım emperyal güçlerin bölgedeki amaçlarına hizmet ediyor. Hiçbiri Kürtler, Türkmenler, Araplar ve Ezidiler'in güvenliği gibi bir kaygısı yok.

-Halk ÖSO'yu ve Mehmetçiği bağrına basmıştır. Durum buyken birileri kara propagandayı sürdürüyor.

-Hakim ve savcı oranımız yüzde 73 oranında artırıldı. Kura çekecek olanlarla birlikte hakim ve savcı sayımız 18 bine çıkacaktır. Yüzbin kişiye düşen hakim sayısı 14, savcılarda ise oran yüzde 6'dır. 15 yılda hakim savcı sayısında tam iki kat artış sağlandı.

-Hakim ve savcıların liyakatı büyük önem taşıyor. Adalet tüm vatandaşları ilgilendiren, aranması gereken bir değerdir.

-Mahkemelerin kararları sadece bir kağıt değil, insanların ve belki de toplumların hayatını değiştiren kararlardır.

Ayrıntılar geliyor...