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Başbakan Binali Yıldırım konuşuyor

Başbakan Binali Yıldırım Aksaray'da partisinin 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.

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Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle;

- Bu milletin hak, hukuk mücadelesi için verilen emekleri, dökülen alın terini en iyi sizler biliyorsunuz. AK Parti kurulduğu günden bu yana her zaman önü kesilmeye hizmetlere kesintiye uğratılmaya çalışıldı. Daha ilk anda kapatılma davası açıldı. 3 Kasım 2002’de yapılan genel seçimlerde AK Parti tek başına iş başına geldi.

- 2007 seçimleri öncesi 27 Nisan e-muhtırasını gördük. Gezi olaylarını yaşadık, 17/25 Aralık yaşadık. Bu da yetmedi 15 Temmuz hain darbe girişimini gördük. Alçaklara Türkiye’yi teslim etmediniz. Allah sizden razı olsun. Milletimizle el ele vererek bütün bu zorlukların üstesinden geldik, AK Parti milletin partisidir.

- Demokrasiye inanıyoruz, kimseyi de kendimize benzetme arzusunda değiliz. Herkes inandığı gibi kendisini ifade edecek. Siyaset demek ülkenin meselelerine sahip çıkmak demektir. 

Etiketler: Başbakan Yıldırım, Aksaray
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