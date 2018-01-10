Başbakan Binali Yıldırım konuşuyor

Başbakan Binali Yıldırım Beştepe'de Adalet Şurası'nda konuşuyor, konu başlıkları ise şöyle:

-Adalet her şeyden önce insanı merkez alır. Bizim önceliğimiz Adalet ve Kalkınma olduğu için yolun başından beri bu iki kavramı birbirine bağladık. Geciken adalet vicdanları yakan bir ateşe dönüşüyor.

-Yargı bağımsızlığını anayasal teminatla güçlendirdik.



-İstinaf mahkemeleri'nin sayısını arttıracağız.



-Adaletin dayanağı ve kaynağı hep insan olmuştur. Bu nedenle insanı esas alan bir anlayış yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir.

-Hedef uyuşmazlıkları en kısa sürede en az maliyetle çözmektir. Hukuk devleti ilkesine halel getirmeyeceğiz.



-Suçlular hak ettiği cezayı mutlaka görecektir. Ancak bu süreci zehirleyecek tuzaklar karşısında dikkatli olunmalı.

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