Başbakan Binali Yıldırım konuşuyor

Başbakan Binali Yıldırım AK Parti Kırşehir İl Kongresinde konuşuyor.
Ayrıntılar geliyor...
Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Kırşehir İl Kongresinde Konuşuyor.
Başbakan Binali Yıldırım AK Parti Kırşehir İl Kongresinde konuşuyor.
Ayrıntılar geliyor...
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