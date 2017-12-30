Başbakan Binali Yıldırım konuşuyor

AK Parti Genel Başkanvekili Başbakan Binali Yıldırım, Edirne'de partisinin 6'ncı olağan il kongresinde konuşuyor.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

-Ben yaptım oldu demek ile olmuyor. Aklı selim sahibi ülkeler bu kibirli karara karşı tek yürek oldu ve ABD'nin Kudüs kararını reddetti.

-Türkiye'nin amacı bellidir. Bölgemizde istikrar, barış ve kardeşlik istiyoruz. ABD ile vize krizi de tatlıya bağlandı. İkili ilişkilerimizde asla gerginliğin çatışmanın tarafı olmayacağız dedik. Dostluklarımızı arttıracağız, düşmanlıklarımızı azaltacağız dedik.

-Türkiye'nin milli menfaatlerine aykırı herhangi bir gelişme olursa orada gereken ne ise onu yaparız.

-Türkiye büyük bir ülkedir. Türkiye'nin geçmişinde 6 asırlık bir medeniyet vardır. Ege'de olsun Doğu'da olsun tek bir çakıl taşını kimseye vermeyiz.

-Kılıçdaroğlu mazotu önce 1 lira yapacağına kendi belediyelerinin 3-4 liraya sattığı suyu 1 liraya indirsin. Allahın suyunu 4 liraya sattıracağına önce onu bir indir de Edirne sana inansın, Kırklareli sana inansın, Tekirdağ sana inansın.

-İnşallah 2018 büyümenin gelişmenin ve terör ile mücadelenin başarı ile geçtiği bir yıl olacak.

-Türkiye olarak aldığımız tedbirlerle bu yıl da hiçbir sorun yaşamadan başarılarla dolu bir yılı geride bırakıyoruz.

-15 Temmuz gecesi bayraklar inmedi, ezanlar dinmedi.

-2023'e doğru ilerlerken güçlü bir bağımsız Türkiye'nin kapılarını araladık.

-2019'a gidiyoruz. 2019 Türkiye için yeni bir dönüm noktası. 16 Nisan halk oylamasının ilk seçimini 2019'da yapacağız. Böylece Türkiye Cumhurbaşkanlığı Başkanlık sistemine geçiş yapmış olacak. Artık kapalı kapılar arkasında hükümet kurmak yok. Sandıkta millet kararını verecek.

-Yeni sistem ile beraber Türkiye büyümeye ve gelişmeye devam edecek.

-Kimin demokrat olduğu kimin olmadığı 16 Nisan'da görülmüştür.

-Bu sene sonunda dünyada rekor bir büyümeye imza atacağız. Türkiye çalışıyor, Türkiye büyüyor, milletimiz kalkınıyor.

-AK Parti her seferinde milletle bir olarak beraber olarak bütün oyunları bozdu. Bundan sonra da inşallah bozacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Cumhurbaşkanımıza siyasi yasak getirdiler, millet vekili seçilmesini engellediler teslim olmadık. Darbelerle kalkışmalarla ekonomik tehditlerle önümüzü kapamaya çalıştılar yılmadık. 15 Temmuz katillerine karşı milletle beraber dur dedik.

-Biz 15 senedir millet için milletle beraber yürüyoruz.

-Darbe yapmaya çalışanlara millet darbeyi vurdu. O gün vatanseverlik yapan demokrasiyi koruyan, milli iradeyi yere düşürmeyen bu aziz milleti korumayıp da kimi koruyacağız.

-Bu iş darbeye karşı koyan ve göğsünü siper eden vatandaşlarımızın korunması için yapılan bir hukuki düzenlemedir. Bunun karşısında durmak darbecilere cesaret vermektir.

-FETÖ'den dolayı mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gideriyoruz.

-1 milyona yakın taşeron ne olacak bizim durumumuz diye merak ediyordu. Nihayet karar verdik 1 milyona yakın taşeron işçi kardeşlerimizi daimi kadrolara aldık, hayırlı uğurlu olsun. Bir milyon vatandaşın evinde yeni yıla girerken bayram havası oluştu.

-Ne Kılıçdaroğlu ne de onunla aynı gemide yer alanlara son KHK'dan ekmek çıkmaz.

-Terörle mücadelede adeta destan yazdık. Yurdun her köşesinde yaz kış terörde hiç bir şekilde gidilmeyen bir yer kalmadı. Dağlarını şehirlerini bölücü terör örgütü mensuplarından temizledik. Terör ile mücadelede yaz kış demeden gidilmeyen bir yer kalmadı. İnlerine girdik ve canlarını okuyoruz. Herkes şunu bilmeilidir ki yolları böleriz de, Türkiye'yi böldürmeyiz.

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