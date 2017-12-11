Başbakan Binali Yıldırım konuşuyor

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulu'nda konuşuyor.

Yıldırım'ın konuşmasının satırbaşları şöyle;

(ABD'nin Kudüs kararı) ABD yönetiminin bu kararı hem uluslararası hukuka hem de BM kararlarına aykırıdır, yok hükmündedir.

Sayın Putin'in bugün Türkiye'de olması tesadüfi değildir. Çarşamba günü İslam İşbirliği Zirvesi İstanbul'da toplanıyor. Mesele çok ciddidir.

Bilinmelidir ki Filistin halkı yalnız bırakılmayacaktır.

ABD Başkanı Trump, Sayın Cumhurbaşkanımızı aramamıştır. Çünkü Cumhurbaşkanımızın görüşü belli olduğu için aramaya cesaret edememiştir.

Çözüm oluncaya kadar Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımayacağız.

Ayrıntılar gelecek