Başbakan Binali Yıldırım koltuğunu devretti

Başbakan Yıldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle koltuğunu Esma Didesu Taşyürek'e devretti.

Başbakan Binali Yıldırım yaptığı açıklamada şunları söyledi:

23 Nisan Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce kabul edilen ilk resmi bayramdır. Bu bayramın bir hikayesi var. Türk milleti, aziz milletimiz 1. Dünya Savaşı’ndan sonra birlikte olduğu ülkelerle birlikte yenik düşmüş ve ondan sonra ülkemizi işgal edenlere karşı amansız bir kurtuluş savaşı başlatmıştır. Bu kurtuluş savaşında kadın, erkek, genç, ihtiyar birçok insanımızı ülkemizin bağımsızlığını, bayrağımızı, vatanımızı korumak için savaşlarda şehit verdik. Yavrularımızı çocuklarımız yetim kaldılar. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920’de açıldığında ulusal egemenliğimiz yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanı bütün dünyaya duyuruldu.

“Umutların artması için düzenlenen bayram ilgi gördü”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk çocuklarımız için büyük bir bayram, şenlik düzenledi. Çocuklarımızın inançlarının, umutlarının artması için düzenlenen bu bayram çok büyük ilgi gördü. Bu bayramı dünyanın her yerine armağan eden bir ülkeyiz. Gençlerimizin ve çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz, gayret ediyoruz. 23 Nisan Bayramı'nızı kutluyorum. Bakanlar Kurulu bugün sizin. Sözü başbakanınıza bırakıyorum.

Başbakan Binali Yıldırım'ın koltuğunu devrettiği Esma Didesu Taşyürek ise, "Herkese nice mutlu bayram diliyorum. Bizlere bu bayramı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimize, gazilerimize saygılarımı sunuyorum. Sevgili arkadaşlarım hepnizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nız kutlu olsun" diye konuştu.

"Milletimizin en doğru olanı seçeceğini düşünüyorum"

Konuşmaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Taşyürek, bir basın mensubunun, “24 Haziran’da yapılacak seçim ile birlikte Türkiye yeni bir sisteme geçecek. Son kez başbakanlık koltuğuna oturuyorsunuz. Neler düşünüyorsunuz?” sorusuna şu cevabı verdi:

“Atatürk bu milleti bizlere emanet etti. Her ne olursa olsun Türkiye yaşayacak ve milletimizin en doğru olanı seçeceğini düşünüyorum.”

Kaynak: TRT Haber/İHA