Başbakan Binali Yıldırım: Kimsenin bize nasihatte bulunmasına gerek yok

Başbakan Binali Yıldırım, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), araç teslim töreninde konuştu.

"Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden hiçbir oluşuma müsamaha etmeyeceğiz"



Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden hiçbir oluşuma müsamaha edilmeyeceğini söyleyerek, "Bu bizim en doğal hakkımızdır. Uluslararası hukuktan da kendi hukukumuzdan da doğan bir hakkımızdır. Bizim amacımız, bölgede terör varlığını sona erdirmek, zaten yıllardan beri çok acı çeken bölge halkının yeni acılara tekrar maruz kalmasının önüne geçmektir. İdlib'de rejim güneyden girdi bir sürü insan kuzeye doğru hareket ediyor. Afrin de aynı şekilde. Sınırlarımıza yönelme var. Bunların tedbirlerini alacağız. Bu konuda da hiçbir tereddüt yok. Kimsenin de bize nasihatte bulunmasına gerek yok. Bizim kimsenin topraklarında gözümüz yok. Vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamak gibi bir mecburiyetimiz var.''" dedi.

"Deprem öldürmez, tedbirsizlik öldürür"

Başbakan Yıldırım ''Deprem haritası güncellendi, Türkiye depremlerle yaşamaya mecbur olan bir ülke. Bundan sonraki yapılacak yapılarda bu bilincin yerleşmesi lazım. İlkokuldan başlayıp üniversiteye kadar vatandaşın böyle bir bilince ulaştırılması lazım. Aslında deprem öldürmez, tedbirsizlik öldürür. nerede hangi tehlike var artık biliyoruz." açıklamasında bulundu.



''Empati yapmak mecburiyetindeyiz''

Yıldırım, "Bazen ileri geri laflar ediliyor, '3,5 milyon Suriyeliye niye bu kadar para harcıyorsunuz, ne yapıyorsunuz?'. Empati yapmak mecburiyetindeyiz. Biz hayatı tehlikede olan, darda, zorda olan, yerinden yurdundan kaçmak, bütün hatıralarının olduğu yerleri bırakmak zorunda olan insanlara kapımızı kapatamayız. Bizim kültürümüzde bu yok. İnancımızda bu yok. Tabii ki bağrımızı açtık. Tabii ki soframıza onları dahil ettik. Bunu asla bir para, hesap, kitap meselesi yapmadık, yapmayız." dedi.