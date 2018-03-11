Başbakan Binali Yıldırım: İstiklal Marşı, milli birliği muhafaza azmi kazandırdı

Başbakan Binali Yıldırım, "Milli Mücadele ruhunun hayat bulması için ömrünü fedakarca vakfeden Mehmet Akif Ersoy'un ebedileşen eserleri, mücadeleci kişiliği, derin ilmi ve örnek ahlakıyla gönülleri fethetmeyi, edebiyat, sanat ve fikir dünyasına rehberlik etmeyi sürdürdüğünü" belirtti.

"Mehmet Akif Ersoy'un büyük bir aşk ve vecd içerisinde kaleme aldığı ve kahraman ordumuza ithaf ettiği İstiklal Marşı'mız, Milli Mücadele ruhunu ebediyen korumamızı sağlayacak eşsiz bir teminattır" ifadelerini kullanan Yıldırım, İstiklal Marşı'nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından "milli marş" olarak ilan edilirken milletin büyük bir coşkuyla kenetlenmesine vesile olduğunu vurguladı.

"Mehmet Akif, milli şahlanışın ön safında yer aldı"

Yıldırım, İstiklal Marşı'nın bugün de istiklali, demokrasiyi ve milli birliği muhafaza azmi kazandırdığını kaydetti.

"Mehmet Akif'in milletçe zor zamanların yaşandığı bir devirde milli şahlanışın ön safında yer aldığını, kalemi ve kelamıyla milleti yüreklendirdiğini" ifade eden Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Milli Mücadele ruhunun hayat bulması için ömrünü fedakarca vakfeden Merhum Akif, ebedileşen eserleri, mücadeleci kişiliği, derin ilmi ve örnek ahlakı ile gönülleri fethetmeyi, edebiyat, sanat ve fikir dünyamıza rehberlik etmeyi bugün de sürdürmektedir. İstiklal Marşı'mızın kabulünün 97. yıl dönümü vesilesiyle milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını şükranla, rahmetle anıyor, bütün vatandaşlarımı muhabbetle selamlıyorum."

Kaynak: AA