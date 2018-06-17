Başbakan Binali Yıldırım: İstanbul 'evet' dediyse Türkiye 'evet' demiştir

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Büyük İstanbul Mitingi'nde konuştu.

- İstanbul bizim yol arkadaşımız. Aziz hemşehrilerimiz, sevgili İstanbullular Ramazan Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Bayramın, kardeşliğimiz için birliğe, beraberliğe vesile olması için Cenabı Allah'tan rica ediyorum.

- İstanbul bu ay iki bayram var biliyorsunuz. Birinci bayamımızı yaptık haftaya pazar günü 24 Haziran seçim zafer bayramına İstanbul hazır mısın? Yeni bir detsan yazacak mıyız? Milleitn adamını yeni sistemin başkanı olarak seçecekmiyiz? Cumhur ittifakını, Ak Parti'yi meclise güçlü bir şekilde gönderecek miyiz? Güçlü Türkiye için evet miyiz? Harikasın İstanbul. İstanbul evet dediyse, Türkiye evet demiştir. İstanbul 15 Temmuz'dan sonra Yenikapı ruhunu uyandıran şehirdir. İstanbul her daim mazlum milletlerin umudu oldu. Hazır mısın İstanbul? Bir kez daha destan yazacak mısın İstanbul? Türkiye'nin yüzünü bir kez daha güldürmeye var mısın İstanbul?

- Değerli kardeşlerim, yeni bir seçime gün sayıyoruz. İnşallah 24 Haziran'da biz bu yıkım ekibine hakettikleri dersi verecek miyiz? Adamlar nereyi diyorsa yıkımdan bahsediyorlar. AK Parti ne yaptıysa bunları durduracağız, bunları yaptırmayacapız, bunları yıkacağız diye ağızlarından bir hayır kelime çıkmıyor bunların. Bunların bu ülkeye tek bir dikili ağaçları yok. Hiç bir yerde şu eseri de biz yaptık diyebiliyorlar mı? Diyemezler.

- Bunlar değil mi 1836'da ilk defa uçak yapan Nuri Demirağ'ın fabrikasını kapatan, bunlar değil mi? Bunlar değil mi köprülere karşı çıkan, köprüler bitince de ilk önce kullanan bunlar değil mi? Bunların amacı yapmak değil, bunların işi gücü yıkmak. Kardeşim ainesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Oratada bir işiniz, bir iziniz var mı? yok. Millet bakar söze bakar, sözü kimin söylediğine bakar ona göre karar verir. Elhamdulillah AK Parti'nin 15 yıl boyunca Tğrkiye'nin her köşesinde izi, ismi var. Onun için AK Parti ne diyor, yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyor. Yeditepeli İstanbul'a yeditepeli eseri AK Parti yaptı. Sizin iktidarınız yaptı. Hızlı tren projesini gerçeğe dönüştüren kim? Yavuz Sultan Köprüsü'nü kim yaptı? Marmaray'ı kim yaptı? İzmir-İstanbul otoyolunu, Osmangazi Köprüsü'nü kim yaptı? Dünyanın en büyük havalimanını kim yapıyor? AK Parti yapar onlar konuşur bu kadar basit. Peygamber müjdesine nail olmuş bir mlletin evlatlarıyız. Bugün meydanlarda yüz binlerce anadolu insanı, yüz binlerce evladı fatihan burayı doldurdu. Çünkü İstanbullu biliyor ki yaparsa AK Parti yapar, İstanbul biliyor ki işimiz hizmet, gücümüz millet.

- Kardeşlerim bugünlere nasıl geldik. Niye 24 Haziran'a bu seçime nbasıl geldik. Hatırlayın geçmiş yılları hatırlayın. Terör azmış, vesayetler ülkenin adeta kaderi olmuş. İşte böyle bir çıkmazda bir yiğit .çıktı ve dedi ki artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. 15 senede Türkiye'yi 3 kat büyüttük mü? Darbecilere, Deaş'a Pkk'ya hak ettiği dersi verdik mi? Ülkemizi terör belasından kurtardık mı? 15 Temmuzda siz kahraman milletimizle beraber, Cumhurbaşkanımızın çaprısıyla meydanları doldurduk mu? Fetöcülere o geceyi zindan ettik mi? Şu ay yıldızlı bayrakları görelim. O gfece bu bayraklar inmedi, ezanlar dinmedi, alçaklar hak ettiği dersi gördü.

- Bugün FETÖ'yü, PKK'yı ağzına alamayanlar, bugün ülkeyi yönetmeye aday omaya karkışıyorlar. Değerli kardeşlerim inşallah pazar günü yapılacak olan sçeimler Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesine çıkışında milat olacak.