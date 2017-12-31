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Başbakan Binali Yıldırım Isparta'da AK Parti İl Kongresi'nde konuştu

Başbakan Binali Yıldırım, Isparta'da AK Parti İl Kongresi'nde konuştu.

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Başbakan Binali Yıldırım, Isparta'da, AK Parti İl Kongresi'nde partililere seslendi.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

AK Parti birliğin, kardeşliğin güvencesidir. AK Parti teşkilatında görev alan bütün kardeşlerim aynı şuurdadır. Gençlik kollarımız, kadın kollarımız, ana kadememiz, genel merkez yönetimimiz, her an milletin emrindeyiz. Bu kutlu davaya hizmet yolunda muhabbetimizi de sevdamızı da daha çok büyüteceğiz. Hiçbir zaman sen ben davası peşinde olmadık, olmayacağız. Bayrak değişiklikleri AK Parti'de, bayrak koşusu gibi değildir. Bayrağı veren, bayrağı alan hız kesmeden koşmaya devam eder.

Hükümet sivillere koruma getirmiş. Bu demokrasiye uygun değilmiş, günün birinde kötüye kullanılırmış. Darbeye karşı kuranlara niye koruma getirdiniz diyor. Ana muhalefet partisi başkanı diyor. Sen sıcak evde otururken bu millet meydanlardaydı ey Kemal Bey, kendine gel, kendine gel. 

Dar gelirlilere 2 bin TOKİ konutu

TOKİ için 400 dönüm arazi ayarlandı, dar gelirlilere 2 bin konut yapılacak. Hayırlı uğurlu olsun.

 

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