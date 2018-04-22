Başbakan Binali Yıldırım, İspanya'ya gidiyor

Başbakan Binali Yıldırım, İspanya ziyaretinde Türkiye-İspanya Hükümetlerarası VI. Zirvesi'ne katılacak.

Başbakan Yıldırım’ın Madrid’de İspanya Başbakanı Rajoy ile yapacağı görüşmenin yanı sıra, İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Ana Pastor ile bir araya gelecek ve İspanya Kralı VI. Felipe tarafından kabul edilecek.

Görüşmelerde, Türkiye-İspanya ilişkilerinin yanı sıra, iki ülkenin ortak gündeminde yer alan bölgesel ve uluslararası konuların tüm boyutlarıyla ele alınması öngörülüyor.

Başbakan Yıldırım, İspanya ziyareti kapsamında, ekonomik ilişkilerimizi daha ileri noktaya taşıma amacıyla Türk ve İspanyol işadamlarıyla bir araya gelecek; ayrıca İspanya’da siyasetçiler, iş dünyası ve diplomatik çevreler ile basın için önemli bir referans noktası olan Nueva Economia Forum’da konuşma yapacak.

Yıldırım, ziyaret çerçevesinde önde gelen İspanyol medya mensuplarıyla da bir araya gelecek.

Kaynak: İHA