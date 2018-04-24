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Buradasınız : » » Başbakan Binali Yıldırım İspanya'da

Başbakan Binali Yıldırım İspanya'da

Başbakan Yıldırım, özel uçak "TUR" ile saat 13.20'de İspanya'nın başkenti Madrid'e ulaştı. Yıldırım, Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 6. Zirvesi'ne başkanlık edecek.

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Başbakan Binali Yıldırım İspanyada

Başbakan Binali Yıldırım'ı Torrejon Askeri Havaalanı'nda İspanya İçişleri Bakanı Juan Ignacio Zoido Alvares, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Ömer Önhon ve İspanya’nın Ankara Büyükelçisi Rafael Mendivil Peydro karşıladı.

Yıldırım ile Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız ile İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy da İspanya'da.

Temasları kapsamında İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ile görüşecek Başbakan Yıldırım, mevkidaşıyla Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 6. Zirvesi'ne başkanlık edecek.

Yıldırım, zirvenin ardından düzenlenecek ortak basın toplantısında açıklamalar yapacak ve İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Ana Pastor ile görüşecek.

Kaynak: AA

Etiketler: İspanya, Başbakan Binali Yıldırım
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