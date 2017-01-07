Başbakan Binali Yıldırım Irak'ta

Başbakan Binali Yıldırım, özel uçak "TC ANA" ile Irak'a gitti.

Başbakan Binali Yıldırım burada, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi tarafından resmi törenle karşılandı.

Başbakanlık Sarayı'nda gerçekleştirilen törende, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da hazır bulundu.

Törenin ardından Yıldırım ve İbadi baş başa görüşmeye geçti.

Görüşmenin ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısına başkanlık edecek olan iki mevkidaş, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

YDSK toplantısı en son Irak Başbakanı İbadi’nin, Türkiye’ye ziyarette bulunduğu 25-26 Aralık 2014 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.

Başbakan, Erbil'de Mesud Barzani ile görüşecek

Başbakan Binali Yıldırım, Bağdat’taki temaslarının ardından, Erbil’e geçecek.

Burada, IKB Başkanı Mesud Barzani ve Başbakanı Neçirvan Barzani’yle görüşecek.

Görüşmelerde terörle mücadele ve ekonomik konuların ele alınması bekleniyor.

