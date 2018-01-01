  • 01 OCAK 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.795
    EURO 4.556
  • BIST 115333.01
    ALTIN 158.987
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Başbakan Binali Yıldırım, ilkokul öğretmeni Kumbar'ın cenazesine katıldı

Başbakan Binali Yıldırım, ilkokul öğretmeni Kumbar'ın cenazesine katıldı

Başbakan Binali Yıldırım, 82 yaşında vefat eden İlkokul öğretmeni Galip Kumbar'ın cenaze namazına katıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Başbakan Binali Yıldırım, ilkokul öğretmeni Kumbarın cenazesine katıldı

İlkokul öğretmeni Galip Kumbar'ın Pendik Sahil Camisi'nde kılınan cenaze namazına katılan Başbakan Yıldırım, burada Kumbar'ın ailesine ve yakınlarına taziyede bulundu.

Yıldırım, cenaze namazının ardından öğretmeni Kumbar'ın cenazesini, omuz vererek cenaze aracına kadar taşıdı. Kumbar'ın cenazesi Gülsuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da katıldı.

Beyoğlu Piri Reis İlkokulu'nda Başbakan Yıldırım'ın öğretmenliğini yapan Kumbar, 30 Mayıs 2017'de Ankara'da verilen iftar programında Yıldırım ile bir araya gelmişti.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "Ne güzel bir duygu, öğretmen, öğrencisiyle öğrencileriyle beraber. Doğrusu bizi bugünlere hazırlayan öğretmenlerimiz için ne yapsak azdır." demişti.

Kaynak: AA

Etiketler: öğretmen, cenaze, binali yıldırım, başbakan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER