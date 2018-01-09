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Buradasınız : » » Başbakan Binali Yıldırım, Hüseyin Aytaç'ın cenaze törenine katıldı

Başbakan Binali Yıldırım, Hüseyin Aytaç'ın cenaze törenine katıldı

Başbakan Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş'ın 86 yaşında hayatını kaybeden kayınpederi Hüseyin Aytaç'ın cenaze törenine katıldı.

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Başbakan Binali Yıldırım, Hüseyin Aytaçın cenaze törenine katıldı

KOAH ve kalp yetmezliği bulunan ve dün yaşamını yitiren 7 çocuk babası AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş'ın kayınpederi Hüseyin Aytaç için, Marmara İlahiyat Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Tören öncesi Mustafa Ataş ile Aytaç'ın yakınları, cami avlusuna kurulan çadırda taziyeleri kabul etti.

Törene, Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımları Mehdi Eker, Erol Kaya, Ahmet Sorgun, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile bazı milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Yıldırım, Aytaç'ın tabutuna omuz vererek, cenaze aracına kadar taşıdı.

Aytaç'ın naaşı, Çekmeköy Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA 

Etiketler: hüseyin aytaç, cenaze, Başbakan Binali Yıldırım
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