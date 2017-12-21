Başbakan Binali Yıldırım: Hedefimiz yenilenebilir enerjide teknoloji ihraç edebilmek

Başbakan Binali Yıldırım Güneş Modülü Fabrikası ve Ar-Ge Merkezi Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Yıldırım, Türkiye'de enerji yatırımlarının 15 yılda 2 buçuk kat arttırdıklarını kaydederek, 'Yatırımları arttırmakla kalmadık çeşitlendirdik' dedi.

Yıldırım, yenilebilir enerji kaynaklarının orannın da oranının yüzde 32'lere çıkarıldığını söyledi.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının satırbaşları şöyle;

-15 yıl boyunca inşa ettiğimiz güven ve istikrarın sonucu yatırımdır, istihdamdır, kalkınmadır.

-Yatırımlara baktığımızda devlet kamu eliyle 1 yatırım yapıyorsa özel sektör 8 yatırım yapıyor. Türkiye'nin kalkınmasındaki en büyük payın özel sektörün girişimci ruhu yer almaktadır. Dünya ile rekabet edebilmek için özel sektör ile beraber kalkınmaya, öncülüğünde büyümeye devam edeceğiz. Biz yatırımcıların önünü açacağız onların önündeki sorunları ortadan kaldıracağız ve yatırım için uygun koşulları hazırlayacağız.

Başbakan Binali Yıldırım: 15 yıl boyunca inşa ettiğimiz güven ve istikrarın sonucu yatırımdır, üretimdir, istihdamdır ve kalkınmadır. Güven ve istikrarın kıymetini risk almayan hiç emek ve değer üretemeyenler bilemez.https://t.co/dQmwbuxqqa pic.twitter.com/UlplHzn1sI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 21 Aralık 2017

-Geçen günlerde Kore'ye resmi ziyarette bulundum ve çok verimli görüşmelerimiz oldu. Gördük ki küresel büyük Kore firmaları Türkiye'nin geleceğine inanıyor ve Türkiye'de büyük projelerde daha fazla yer almak istiyorlar.

-Bugün temelini atacağımız bu fabrika ve burada üretilecek paneller Konya'da 20 milyon metrekarelik alanda kurulacak güneş enerji tarlasının da başlangıcı olacak. Türkiye son 15 yılda kurulu gücünü 2,5 kat arttırdı. Yenilenebillir enerji kaynağını yüzde 32'lere çıkarmış durumdayız. Sadece arttırmakla kalmadık aynı zamanda çeşitlendirmeyi de önemli ölçüde güçlendirdik.

-Önemli bir ilerleme, yalnız yeterli görmüyoruz. Çeşitlendirmeye, enerji arz güvenliğini arttırma yönündeki projelere daha da hız vereceğiz. Fabrikanın yanında ondan daha fazla önemsediğim bir Ar-Ge merkezinin kurulmasıdır. Asıl olan yerli mühendislerin akıl terini, alın terini işin içine koymak ve böylece yerli katma değeri daha yüksek bir ürün elde etmek. İşte bu fabrika bunu yapacak.

-Dünya çok hızlı bir değişim geçiriyor. Bugün petrolü, doğalgazı konuşurken, çok değil bundan 30-35 yıl sonra başka enerji kaynaklarını konuşacağız. Güneşi konuşacağız. Hepimizin bildiği gibi yenilenebilir enerji teknolojileri hızla gelişiyor ve buna bağlı olarak da maliyetlerde önemli düşmeler meydana geldi.

Başbakan Binali Yıldırım: Hedefimiz Türkiye'yi yenilenebilir enerji konusunda teknoloji üreten ve hatta ihraç eden bir ülke konumuna getirmektir. https://t.co/dQmwbuxqqa pic.twitter.com/9cRwivS0Hf — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 21 Aralık 2017

-Bir ülkenin gelişmişliği ne kadar enerji ürettiği ve tükettiğine bağlıdır. Demek ki şuanda yüzde 32'yiz yüzde 45'e kadar kısa ve orta vadede bu oranı çıkarabiliriz. İnşallah yeni yatırımlar, fırsatlar birbirini izleyecek.

-Hedefimiz, Türkiye'yi yenilenebilir enerji konusunda teknoloji üreten ve hatta ihraç eden bir ülke konumuna getirmektir.

-Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürekli istikrarla yatırım yapmaya, üretim yapmaya ve insanımızın yüzünü güldürmeye devam edecektir.

-Çevre felaketine karşı bir alternatif olmasıdır. Karbon salınımını azaltmaya yönelik bir adım olmasıdır. Dünyamızı tehdit eden birçok konu var. Bu tehlikeli gidişe dur demenin yolu da daha çok çevreci projelere ağırlık vermekten geçiyor.

-Yakın gelecekte şuanda toplu taşımada kulandığımız elektirikli araçlar çok daha yaygınlaşacak.Türkiye bugüne kadar insanlığı ilgilendiren, insanlığın geleceğini ilgilendiren hiçbir küresel ve bölgesel soruna kayıtsız kalmamıştır. Böylesine önemli bir konuda da asla kayıtsız kalamazdık.

-Türkiye'de ilk defa yarı iletken teknolojisi bu tesiste üretilecek. Bu tesisin hayırlı uğurlu olmasını diliyor, hepinize çok teşekkür ediyorum.

Kayna: TRT Haber