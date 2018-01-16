Başbakan Binali Yıldırım: Hazine KİT'lere kadro verecek

Başbakan Yıldırım, "Kamu İktisadi Teşebbüsü altında çalışanların devlet merkezi birimlerdeki memur veya kamu işçisi gibi düşünülmemesi lazım. Bu yüzden bunlara yönelik çözümü, şöyle düşünüyoruz. Bu KİT'lerin mülkiyeti Hazine'ye ait. Hazine, bunlara kadro verecek, ihtiyaçları oranında. Bu kadrolara da uzun süredir bu KİT'lerde hizmet eden, taşeron diye tabir ettiğimiz vasıflı elemanlar istihdam edilecek." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım: Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT)'lerde çalışanlara hazine kadro verecek. pic.twitter.com/D5I6M0AVDf — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 16 Ocak 2018

Başbakan Yıldırım, bir gazetecinin sorusuna Montrö Boğazlar Sözleşmesine ilişkin sorusun üzerine:

"(Kanal İstanbul'un Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilişkilendirilmesi) Montrö, boğazları ilgilendiriyor. Tamamen boğazlardaki geçiş, gemi trafiği rejimini düzenleyen bir anlaşma. 1936'da yapılmış ve bütün boğazlardaki giriş, çıkışları, ticari gemileri, diğer gemileri kapsayan bir anlaşma. Kanal İstanbul ise yeniden yapay olarak oluşturucak bir su yolu. Dolayısıyla buranın hiçbir şekilde Montrö ile ilişkilendirilmesi mümkün değil." dedi.

Kaynak: AA