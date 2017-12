Başbakan Binali Yıldırım: Gündemimizde hep hizmet var, hep millet var

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Kırklareli Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 6. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında, Kırklareli'ndeki Kırklar Baba Dergahı'nda, "Kırk kimse şehit oldu bu yerde. Adı bu ad ile anıla bundan böyle bu belde" yazılı olduğunu belirterek, "Kırklar Baba Dergahı'nı, kırk erenleri, kırkları selamlıyorum. Kırk yiğidimizi, şehidimizi rahmetle anıyorum." diye konuştu.

Kırklareli'nin AK Parti için çok özel bir yeri olduğunu belirten Yıldırım, Pınarhisar'ın, Türkiye'nin aydınlık yoluna giden yürüyüşünün başladığı yer, eski Türkiye'nin kötü algılarından yepyeni ufka açılışın sembolü olduğunu söyledi.

Karanlık ve zor yıllarda, dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir şiir yüzünden hapse mahkum olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Hapis cezasını burada, Pınarhisar'da, sizin mekanınızda geçirmişti. Pınarhisarlılar, Kırklarelililer, sizler dünya liderini, Cumhurbaşkanımızı bağrınıza bastınız. Ona kol kanat gerdiniz. Onun için Pınarhisar'ın önemi bizim açımızdan çok farklı." ifadelerini kullandı.

"Sorunları torunlara bırakmadık, çöze çöze bugünlere geldik"

Kongrelerin AK Parti teşkilatlarının gücünü, coşkusunu, heyecanını gösterdiğine işaret eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin değişmez gündemi; kalkınmadır, refahtır. Gündemimizde hep hizmet var, hep millet var. Türkiye'yi her alanda dünyanın ilk sıralarına taşımak, değişmeyen görevimizdir. Dünyaya örnek dev projeleri gerçekleştirmek, bizim görevimizdir. Millete hizmette asla ve asla yorgunluk olmaz. Biz her zaman kendimizi yeniliyor, her an hizmete ilk günkü gibi devam ediyoruz. Heyecanımızı sürekli diri tutarak, hizmet aşkıyla görevimize devam ediyoruz.

Sizin coşkunuz, sizin heyecanınız sayesinde bu ülke makus talihini yenmesini bildi. Sizin umut dolu yürekleriniz sayesinde bu ülke karamsarlığı, her türlü umutsuzluğu geride bıraktı. Sorunları torunlara bırakmadık, çöze çöze bugünlere geldik. Bugün işçi kardeşlerimizin yüzünü güldüren, engelli, yaşlı, çocuk, genç demeden bütün vatandaşlarımızın hukukunu gözeten ihtiyaç sahiplerinin yanında olan, kadınlarımızın her alanda söz sahibi olmalarını sağlayan, enerji, sağlık, ulaştırma gibi daha birçok alanda ülkeye çağ atlatan, bölgesel adaletsizlikleri gideren, Türkiye'yi dünyada ilk sıralara çıkaran partinin adı; AK Parti'dir."

"Biz Türkiye'ye adanmış bir hareketiz"

Yıldırım, nereden geldiklerini asla unutmayacaklarını, Türkiye'yi hangi şartlarda devraldıklarını, 15 yılda ülkeyi nereden nereye getirdiklerini akıllarından çıkarmayacaklarını söyledi.

Türkiye'nin sorunlarını nasıl çözdüklerini daima hatırda tutacaklarının altını çizen Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sürekli şunu söyleyeceğiz; biz Türkiye'ye adanmış bir hareketiz. Biz Türkiye'ye adanmış bir kadroyuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, millete efendilik etmek için değil, millete hizmet etmek için gelmişiz. Bakın size ibretlik bir şey söyleyeceğim. Bunu sizlere söylüyorum çünkü sizler ekmeğini bu bereketli topraklardan çıkaranlar olarak bunu çok iyi anlayacaksınız. AK Parti olarak 2002'de iktidara geldiğimizde hatırlayın; tarıma, hayvancılığa, çiftçiye verilen desteklerin tamamı kalkmıştı. Neden? Çünkü ekonomik kriz olmuş, ülke çökmüş, faizler almış başını gitmiş, Türkiye IMF'nin pençesine düşmüş. Kılıçdaroğlu'nun özlediği Türkiye; demokrasinin olmadığı, IMF kapısında el açılan Türkiye'dir."

