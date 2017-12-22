Başbakan Binali Yıldırım, Filistinli Muhammed'i kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi'nde, İsrail askerleri tarafından gözaltına alınıp serbest bırakılan ve psikolojik destek için Türkiye'ye getirilen down sendromlu Filistinli Muhammed et-Tavil ve ailesini konuk etti.

Down sendromlu Filistinli genç Türkiye'ye getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüslü Muhammed ile görüştü

Filistinli aileyle bir süre sohbet eden Başbakan Yıldırım, Muhammed et-Tavil'in Türkiye'de dil eğitimi alacağını ve kendisine psikolojik destek verileceğini söyledi.

Kabul sırasında Yıldırım ile Rabia işareti yapan Muhammed et-Tavil, daha sonra Başbakan Yıldırım'a üzerinde Mescid'i Aksa'nın kabartmalı resminin yer aldığı plaket hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Filistinli Muhammed'i dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamıştı.

BM'deki Kudüs oylaması sırasında Kudüslü Muhammed ile dünyaya "Kudüs, kırmızı çizgimizdir." şeklinde mesaj vermişlerdi.

Kudüslü Muhammed kardeşim ile dünyaya mesajımız şudur:



"Kudüs, kırmızı çizgimizdir." pic.twitter.com/M0dg1Skl2S — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 21 Aralık 2017

Muhammed et-Tavil, geçtiğimiz hafta İsrail askerlerinin ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek için düzenlenen gösterilere müdahalesi sırasında gözaltına alınmıştı.

Görüntülerinin sosyal medyada yayılmasıyla dünya kamuoyunun dikkatini çeken, bölgedekilerin yanı sıra Yahudi yerleşimcileri korumak için konuşlu İsrail askerlerinin de tanıdığı ve durumunu bildiği Filistinli Muhammed'in gözaltına alınması, dünyada büyük tepki çekmişti.

Kaynak: TRT Haber/AA