Başbakan Binali Yıldırım: Enflasyonu sürdürülebilir seviyeye çekmeye mecburuz

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde DEİK Yönetim Kurulu Toplantısı'nda konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Alın terinden daha ziyade akıl terinin hakim olacağı bir dünyadan bahsediyoruz. Artık her şey elektronik ortamda yapılır hale geldi.

Ülkemize 15 yıldır devam eden güven ve istikrar Türkiye'yi bugünlere taşıdı bu bir gerçek. Türkiye ekonomisi 3 kat büyüdü. Güven ve istikrar ülkemizin geleceği için olmazsa olmazımızdır.

"Bu ülkenin kanununa uyan şirketler yerli ve millidir"

Bu ülke topraklarında bu ülkenin hukukuna kanununa bağlı bütün şirketler yerli ve millidir. Adının ne olduğunun önemi yok. Türkiye'de faaliyet gösteriyor, istihdam oluşturuyor, yatırım yapıyor, katma değer yapıyor...

"Sektörün bizden beklediği reformları yapıyoruz"

Hükümet olarak sayın cumhurbaşkanımızın önderliğinde 15 yıldır ülkemizin kalkınması, milletimizin refahı için sektörün bizden beklediği reformları yapıyoruz. Yatırımcının önündeki engelleri kaldırıyoruz. Ülkemizi 2023 hedeflerine emin adımlarla taşıyacağız.

"Enflasyonu sürdürülebilir seviyelere getirmek zorundayız"

El birliği ile enflasyonu da faizi de sürdürülebilir bir düzeye, tercihen yüzde 7'lerin altına çekmek mecburiyetindeyiz. Bunu başarır Türkiye. Şartlarımız müsait.

"Bu mücadeleyi birlikte yapmamız gerekiyor"

Bütün göstergeler iyi de neden faizler istediğimiz düzeyde değil? Neden enflasyonda bu seneyi, beklentilerin üzerinde kapattık? Bu sorunun cevabını biliyoruz. Bu sorunun cevabından sadece biz sorumlu değiliz. Türkiye'de iş yapan herkes sorumludur. Bu bir ortak sorumluluktur. Bir seferberlik anlayışı içerisinde bu mücadeleyi birlikte yapmamız gerekiyor.

"2018, 2017'den daha iyi olacak"

İmalatçılarla konuştuk, konut sektörü, hizmet sektörü ile konuştuk. Sonra alt alta yazdık KGF başta olmak üzere bir seri yasal düzenleme ile 2017'de herkesi şaşırtan sonucu elde ettik. 2018, 2017'den daha iyi olacak.

"Zenginlik batıdan doğuya girderken Türkiye'den geçiyor"

Dünyanın en büyük havalimanını Türkiye yapıyor. Zenginlik merkezleri batıdan doğuya giderken Türkiye'den geçiyor.

Ayrıntılar geliyor...