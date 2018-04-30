Başbakan Binali Yıldırım: Emeklilere bayram ikramiyesi vereceğiz

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Bugün Bakanlar Kurulu olarak bazı önemli kararlar aldık. Bu kararları vatandaşlarımızla huzurlarınızda paylaşıyoruz. Aldığımız bu kararları açıklamadan önce, bugün biliyorsunuz Berat Gecesi tüm milletimizin Beratını tebrik ediyorum. Bu mübarek gecenin ülkemiz için milletimiz için hayırlara vesile olmasını mevlamdan niyaz ediyorum.

Ayrıca bildiğiniz gibi yarın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı. AK Parti iktidarı döneminde 1 Mayıs resmi bayram haline getirildi. Bütün çalışanlarımızın emeği dayanışmayı kutladıkları önemli bir gün oldu. Eski zamanlarda 1 Mayıs denince herkes gerginleşir, aman nerede ne olay olacak başımıza ne iş geçecek sokağa çıkmayalım bir yere gitmeyelim ne olur ne olmaz diye sürekli kafasını meşkul eden bir konu idi. Elhamdülillah, işçi ve memur sendikalarımız yurdun değişik yerlerinde bir bayram havasında emeğin, alın terinin önemini vurulayan farkındalık oluşturan bu bayramı kutluyorlar. Bu vesile ile vatandaşlarımızın ç çalışanlarımızın emek ve dayanışma bayramını tebrik ediyoruz. Hükümet olarak.

"Ekonomide hedeflerin üzerindeyiz"

Türkiye, son 10 yılda 10 milyon vatandaşa genç, orta yaşlı, kadın, erkek istihdam sağladı. Bu istihdam Avrupa Birliği (AB) 28 ülkesinin tamamının bu süre içerisinde oluşturduğu istihdamdan daha fazla. Sadece geçen yıl bir milyon 400 bin yeni istihdam sağlayarak neticede yüzde 7,4'lük bir büyümeyi gerçekleştirdik. Elhamdülillah bu yıl da işler iyi gidiyor. Ekonomide vergilerde planladığımız, hedeflediğimiz değerlerin üzerinde ilk 3 ay sonuçları geldi. Bundan sonra da ölü aylardı Ocak, Şubat, Mart bundan sonra artık yaz da geldi hem turizmde hem tarımda, hem üretimde birçok alanda çok daha iyi sonuçlar gelecek.

#SONDAKİKA [Kamuya borçlara yapılandırma] Başbakan Binali Yıldırım: Vergi ve prim alacakları ile trafik cezaları yeniden yapılandırılacak. 31 Mart 2018 tarihine kadar ödenmemiş borçlar yeniden yapılandırılacak. https://t.co/xOmffxbs65 pic.twitter.com/DCt0PQnWHr — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 30 Nisan 2018

Vergi ve prim alacakları ile trafik cezaları yeniden yapılandırılacak

Bugün itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdiğimiz düzenlemeler vatandaşlarımızın geniş bir kesimini ilgilendiren onların beklentilerini ihtiyaçlarını karşılayacak konular. Bunların neler olduğunu bir bir kısa fazla teferruata girmeden açıklamaya çalışacağım. Daha sonra ilgili bakanlarımız zaten detayları kapsamlı bir şekilde anlatacaklar. Ayrıca Meclis görüşmeleri esnasında da bu konu görüşülecek komisyonda, genel kurulda herşey söylenecek. Muhalefet kendine göre itirazları ortaya koyacak. Konu daha iyi anlaşılmış olacaktır.

Birinci madde, esnafı, sanayicileri, çalışanlarımızı yakından ilgilendiren yeniden yapılandırma. Bununla ilgili neyi kastediyoruz? Maliyede işi olan vatandaşımız, gümrükte sorunu olan vatandaşımız, sigortayla ilgili borcu ve sorunu olan vatandaşımız, il özel idareleri, belediyeler, kamu kuruluşlarının tamamıyla ilgili konular. Nelerden oluşuyor? Vergi ve prim alacakları yeniden yapılandırılacak. İkincisi trafik cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen cezalar, seçimlerle ilgili geçmiş seçimlerde bir şekilde ceza tahakkuk etmiş ama tahsilatı yapılmamış, askerlik ve nüfusla ilgili, RTÜK cezaları, köprü, otoyol kaçak geçişler vesaire. Vatandaşın devlet kurumlarıyla arasında olan nizalar, anlaşmazlıklar çözüme kavuşturuluyor, vatandaşla el sıkışılıyor. Nasıl? Bunu yaparken belli kuralları şartları var.

Geçmiş 5 yıla ait vergi düzenlemesi

Yeniden yapılandırma için 31 Mart 2018 tarihinden önce vatandaş yukarıda saydığım bütün kalemlerde ödemelerini gerçekleştirmemişse bunlarla ilgili bir fırsat getiriyoruz. Vergi ve sosyal güvenlik kurumu primlerine ilişkin itilaflı alacaklar kanun kapsamında yer alacak ve vergi prim barışı sağlanmış olacak. İlave olarak geçmiş 5 yıla ait vergiyle ilgili bir fırsat getiriyoruz. Matrah artışı sağlamak suretiyle burada vergi takibinde olan, bununla ilgili uzlaşmazlık ve inceleme sürecinde olan bütün mükelleflere böyle bir kolaylık. 'Gel bir miktar şeyini artır, onun üzerinden vergini al bu defterleri kapatalım' diyoruz.

Bu sene yaş çay kilogram fiyatına 2 lira 45 kuruş olarak karar aldık. Alım fiyatı bu olacak. Bunun altında olmayacak.

Emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi

12 milyon emekli aylığı alan vatandaşımız var, bütün devletten maaş alanlar, her yıl Ramazan Bayramı öncesi, Kurban Bayramı öncesi olmak üzere birer ikramiye vereceğiz. Ramazan Bayramı öncesi bin TL, Kurban Bayramı öncesi bin TL. Sayın Cumhurbaşkanımızın oluru alındı, bugün itibariyle Meclis'e bu kanun tasarısını iletmiş oluyoruz.

Bağkur borcu olup da sağlık hizmeti alamayan esnaflarımız var. Borcun varsa, sağlık hizmeti verilmiyor. Bunun da önünü açıyoruz borç ayrı, sağlık ayrı bunun pazarlığı olmaz.

#SONDAKİKA

Başbakan Binali Yıldırım: Yaşlılık aylığı alanların 266 lira olan aylığını 500 liraya çıkartıyoruz.https://t.co/xOmffxbs65 pic.twitter.com/qvVFeP4M5E — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 30 Nisan 2018

Yaşlılık aylığı artıyor

Yaşlılık aylığından yararlanan 600 bin vatandaşımız var. Bunların 266 lira olan aylığını 500 liraya çıkarıyoruz. İki katına yakın bir artış yapıyoruz.

Başbakan Binali Yıldırım: Kaydı silinen öğrencilere tekrar kayıt yaptırma ve eğitimini tamamlama fırsatı veriyoruz.https://t.co/xOmffxbs65 pic.twitter.com/J7by0ikog4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 30 Nisan 2018

Üniversitelerden kaydı silinen öğrencilere tekrar kayıt imkanı

Kaydı silinen öğrencilere tekrar kayıt yaptırma ve eğitimini tamamlayıp diploma alma fırsatı veriyoruz.

#SONDAKİKA

Başbakan Binali Yıldırım: 18-29 yaş arası iş yeri açmak isteyenlere ek kolaylıklar getiriliyor.https://t.co/xOmffxbs65 pic.twitter.com/26slQm1GIE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 30 Nisan 2018

İşyeri açmak isteyen gençlere prim desteği

18-29 yaş arasında iş yeri açmak isteyen gençlere 3 yıla kadar vergi kolaylığı getirmiştik. Ona şimdi bir ilave daha getiriyoruz. 3 yıllık gelir vergisi desteği devam edecek, bunun üzerine de 1 yıl boyunca Bağ-Kur primini devlet ödeyecek.

İmar barışı getiriliyor

İmar barışı, son 50 yılın kangren olmuş sorununu kökten çözecek bir kanun tasarısı. Yapı Kayıt Belgesi vereceğiz. Ondan sonra da Yapı Kayıt Belgesi imar alırken işine yarayacak, kentsel dönüşüme gidecekse öncelik olacak. Tapu alacakken işine yarayacak. Yaklaşık 13 milyon bina için reform düzeyinde bir düzenleme getiriyoruz. Bu bir imar affı değil, imar barışıdır.

Kaynak: TRT Haber