Başbakan Binali Yıldırım Nevşehir'de iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.

Başbakan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

-Türkiye'nin büyümesi için özel sektörün önünü açmak gerekiyor.

Başbakan Binali Yıldırım: Türkiye'nin büyümesi için özel sektörün önünü açmak gerekiyor.https://t.co/Uxf2RMfxlc pic.twitter.com/cPBwVIByZZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 6 Ocak 2018

-Özel sektör Türkiye'de 900 milyar TL yatırım yapıyor. Türkiye 3 kat büyüdüyse bunun arkasında sizler varsınız.

-2017 yılı hem zor, hem de başarılı bir yıl oldu. Ülkemize kötü senaryolar yazanlara içeriden de destek çıkanlar oldu.

-Piyasayı canlandırmak için kredi açıp daha çok yatırım yapacağız. İşini büyütmek isteyen büyütsün. Kredi garanti fonuna 25 milyar para koyduk. Bu 25 milyarı kaynak gösterip 250 milyara kadar kredi hacmi oluşturduk.

-Türkiye niye yüzde 11 büyüdü diye hayıflananlar bunun arkasındaki gerçekleri bilmiyor.

Başbakan Binali Yıldırım: Türkiye niye %11 büyüdü diye hayıflananlar bunun arkasındaki gerçekleri bilmiyor. https://t.co/EuBcK9TAHY pic.twitter.com/hNzjLmOwki — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 6 Ocak 2018

-Rekabet edecek şartlara sahip olmamız gerekiyor.

-Geçen hafta bir rapor yayınlandı. Bu raporda deniyor ki Türkiye son 15 yılda bir proje gerçekleştirdi. Bu proje dünyaya örnek bir projedir. Raporda 'Tüm dünya ülkeleri bu projeyi alsın bu projeyi ülkelerine tatbik etsin' diyor. İller arasındaki seyahat süresi bölünmüş yollarla ortalama bir buçuk saat azaldı.

-2018, 2017'den daha iyi olacak bundan endişeniz olmasın, hiç hız kesmeyin

Başbakan Binali Yıldırım: 2018,2017'den daha iyi olacak bundan endişeniz olmasın, hiç hız kesmeyin.https://t.co/EuBcK9TAHY pic.twitter.com/tzu6uJGeCE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 6 Ocak 2018

-Dünyadaki 10 mega projenin 6'sını Türkiye yaptı.

Başbakan Binali Yıldırım: Dünyadaki 10 mega projenin 6'sını Türkiye yaptı.https://t.co/EuBcK9TAHY pic.twitter.com/MvdShlWEHR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 6 Ocak 2018

-Eğer istikrar olmasa güven olmasa, başımızda dimdik duran milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan olmasa bu işler nasıl olacak.

-Nerede mazlum, nerede mağdur varsa orada ayyıldızlı bayrak var, Türkiye var.

Ayrıntılar geliyor...

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