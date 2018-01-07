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Buradasınız : » » Başbakan Binali Yıldırım: Demir Kilise'nin açılışı hoşgörünün en güzel numunesidir

Başbakan Binali Yıldırım: Demir Kilise'nin açılışı hoşgörünün en güzel numunesidir

Başbakan Yıldırım, "Demir Kilise'nin hizmete sunulması ülkemizde dinlere karşı ecdadımızdan gelen ve bugün de devam eden hoşgörünün en güzel numunesidir." dedi.

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Başbakan Binali Yıldırım: Demir Kilisenin açılışı hoşgörünün en güzel numunesidir

Başbakan Binali Yıldırım, Demir Kilise'nin açılış törenine katıldı.

Başbakan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "Demir Kilise'nin restore edilerek Hristiyan vatandaşların hizmetine sunulması ülkemizde dinlere karşı ecdadımızdan gelen ve bugün de devam eden hoşgörünün en güzel numunesidir." dedi.

Yıldırım, Türkiye'de değişik inançlara sahip vatandaşlarımızın ibadetlerini en iyi şekilde yapabilmesi, toplumsal uyum, barış ve huzur içinde bir arada yaşaması, hükümetin önem verdiği konuların başında geldiğini söyledi.

Bin 29 eser, varlık cemaat vakıflarına aktarıldı

Başbakan Yıldırım, 167 cemaat vakfına ait bin 29 eserin, varlık cemaat vakıflarına aktarıldığını ve geçmişten beri gelen bu önemli sorun da ortadan kaldırıldığını belirtti.

"Bu mesajın duyulması ve iyi algılanmasını ümit ediyorum"

Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada yaşatmakta olduğumuz sadece bu önemli tarihi ve dini mekanı (Demir Kilise) ihya etmek değil, anı zamanda bu törenin felsefi boyutu ve hoşgörü mesajıdır. Bu mesajın duyulması ve iyi algılanmasını ümit ediyorum."

Ayrıntılar gelecek

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