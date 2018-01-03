  • 03 OCAK 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.767
    EURO 4.53
  • BIST 116052.15
    ALTIN 159.471
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Başbakan Binali Yıldırım, dayısının oğlunun cenazesine katıldı

Başbakan Binali Yıldırım, dayısının oğlunun cenazesine katıldı

Başbakan Yıldırım, dayısının oğlu Abdullah Yağız'ın cenaze törenine katıldı, tabuta bir süre omuz verdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült

Başbakan Binali Yıldırım, solunum yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gören ve bugün 75 yaşında hayatını kaybeden Yağız için Okmeydanı'ndaki Halil Rıfat Paşa Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Aile ve Sosyal Politikalar bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal da Yıldırım'ı acı gününde yalnız bırakmadı.

Kılınan cenaze namazının ardından kısa bir konuşma yapan Başbakan Binali Yıldırım “Dayımızın oğlu hacı Abdullah Yağız’ı hakkın rahmetine uğurluyoruz. Uzaktan yakından bu cenaze namazına iştirak eden tüm dost akraba, kardeşlerimize de Allah razı olsun. Ülkemizin milletimizin dirliği için hayatlarını seve seve veren şehitlerimize de Allahtan rahmet diliyoruz. Bu dünya geçici. Az önce hocamız çok güzel nasihat etti. Dünyada çalışacağız çabalayacağız. Ama ahireti de ihmal etmeyeceğiz. Ailemiz adına hepinize şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

Cenaze namazının ardından Başbakan Binali Yıldırım'ın da omuz verdiği Yağız'ın tabutu cenaze aracına taşındı. Yağız’ın cenazesi daha sonra defnedilmek üzere Hasdal Mezarlığına götürüldü. 

Kaynak: İHA /AA 

Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER