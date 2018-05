Başbakan Binali Yıldırım: Dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürdük

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Ankara Kadın Kolları 4. Olağan İl Kongresi'ne konuştu.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Size milletin adamı Türkiye sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdim.

Sayın Cumhurbaşkanımız ile beraber tarihi bir seçim arefesinde yeni hedeflere yürüyoruz. Bugün Cumhuriyetimizin demokrasimizin kalbi baş şehrimiz Ankara'dayız. Ankara Türkiye'nin gözbebeğidir. Siyasetin merkezidir. İnşallah yeni sistemde de Ankara Türkiye'nin kalbi olmaya devam edecek.

"Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük"

16 yıldır milletimizin razısını kazanmak hayır duasını almak için gece gündüz çalışıyoruz. Biz millet için milletle birlikte yürüyor milletimiz için çalışıyoruz. Milletle bütünleştik millet efendi oldu biz hizmetkar olduk. Türkiye'yi yeni baştan imar ettik. Yollar havalimanları, köprüler, barajlar, tüneller yaptık. Sanayicimizle esnafımızla, çifçimizle el ele verdtik. Üretim ve istihdam sağlayan fabrikaları açtık. Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük.

"Türkiye'nin yükünü omuzladık"

Hayata geçirdiğimiz sosyal projelerimize bütün vatandaşlarımızın yanında olduk. Türkiye'yi bir bütün olarak müreffeh bayındır hale getirmenin mücadelesini verdik. Türkiye'nin yükünü omuzladık. Türkiye'nin dağ gibi sorunlarını dağ gibi hizmetlere dönüştürdük. Darbecilere, kumpasçılara fırsat vermedik. Hiçbir zaman millete rağmen milletin yok sayarak siyaset yapmadık. Milletin gücünün üzerinde güç tanımayan AK Parti teşkilatı bugün 10 milyon üzerinde üyeye sahip. Türkiye'nin değil dünyanın en güçlü siyasi hareketidir. Toplam üyemizin 4,5 milyondan fazlası AK Kadınlardan oluşuyor. Sizlerden oluşuyor. AK Parti'nin 16 yıllık başarısında bu hareketin yükünü çeken hep kadınlarımız oldu. Sizler oldunuz. Millete hizmet yolunda genel başkanımız cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la fedekarca birlikte yürüdük. Birlikte mücadele ettik.

"Hainlere korku verdiniz, diz çöktürdünüz"

15 Temmuz'da o gece alçaklara geçit vermediniz. Bayrağımıza, ezanımıza, milli iradeye sahip çıktınız. Hainlere korku verdiniz, diz çöktürdünüz. 16 yıldır kadın şefkatiyle merhametinizle milletin yaralarına merhem oldunuz. Yeri geldi 'AK Kadınlar', öksüz ve yetimlerin başını okşadınız. Yeri geldi ihtiyaç sahiplerine yardıma koştunuz. Yeri geldi vatandaşlarımızın iftar sofralarında ettiği dualara ortak oldunuz. Sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok yerinde mazlumlara, mağdurlara hep kucak açtınız. Bugün AK Parti, Türkiye'nin ruhu, aklı, vicdanı olduysa 16 yıldır Türkiye'nin önünü açan hedefleri ortaya koyduysa bunda 'AK Kadınlar'ın emeği unutulamaz.

"Cinsiyet ayrımcılığı yapan düzenlemeleri ortadan kaldırdık"

16 yıldır her türlü ayrımcılığın yaralarını sarmak için durmaksızın çalışıyoruz. Kadınlarımızın fikirlerinin, emeklerinin Türkiye için ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Siyasete yön verirken bu gerçeği hiç unutmadık. Sizlerle birlikte bu yolda çok önemli başarılara imza attık. Herşeyden önce kadın-erkek fırsat eşitliğini gözeten, cinsiyet ayrımcılığı yapan birçok düzenlemeleri ortadan kaldırdık. Eğitim alanında kız öğrencilerimize yönelik ayrımcı uygulamalara son verdik. Eğitim yardımı yaparken kızlarımızın eğitime devam etmesi için pozitif ayrımcılık getirdik. Kadın istihdamında toplumun her kesiminde daha fazla yer alması için birçok projeyi hayata geçirdik. Kreşlerde en son olarak eğer kadınlarımızın çalıştığı iş yerleri dışarıda çocuğumuzu kreşe gönderirsek orada ödenecek ücret kadınlarımızın ücretlerindeki vergilerden düşecek. Bu şekilde kreş açılmasını siz işteyken çocuklarımızın rahat bir şekilde eğitilmesi vakit geçirmesi için her türlü desteği veriyoruz.

Devlette çalışan memurların, kamu görevlilerinin yüzde 40'ı kadınlardan oluşuyor. Savcıların yüzde 31'i, avukatların yüzde 43'ü, üniversite hocalarının yüzde 50'sin kadınlardan oluşuyor. AK Parti, kız çocuklarının okullaşma oranını yüzde 42'den yüzde 82'ye çıkarttı. Bugün üniversitede okuyan kızlarımızın sayısı erkek öğrencilerimizin sayısından daha fazla. Bu bizim için büyük mutluluk.

"24 Haziran ülkemiz için yeni bir başlangıç yeni bir zafer olacak"

O aydınlık geleceğe hazır mıyız? Güçlü hükümet güçlü meclis için daha çok çalışmaya hazır mıyız? Ankara bizim için hep önemli olmuştur. 16 yılın icraatları içerisinde Ankara'nın payı çok ama çok önemli olmuştur. 16 yıl öncesine göre bugün başka bir Ankara var. Ankara'da devletin güler yüzüyle hizmet ettiği bir hükümet var. Başkent Ankara dev projelerin dünya çapındaki yatırımların kararının verildiği bir yerdir. Ankara'ya 16 yılda çok önemli yatırımlar yaptık. Yollar, konutlar, barajlar, göletler, şehir hastaneleri, okullar, yurtlar, üniversiteler açtık. 24 Haziran ülkemiz için yeni bir başlangıç yeni bir zafer olacak.

"45 ilimize hızlı trenle ulaşım imkanı olacak"

Biliyorsunuz, geçtiğimiz yıl Keçiören Metrosu'nu açtık. Şimdi Tandoğan-Kızılay yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızla beraber Başkentray'ı hizmete aldık. Kayaş'tan Sincan'a kadar hizmet ediyor. Türkiye'nin merkezi olan Ankara'ya hızlı trenlerin de merkezi yaptık. Hızlı trenin de başkenti yaptık. İnşallah Ankara-Sivas hızlı treni 2019'da hizmete girecek. Ankara'dan Sivas'a 2 saatte gideceksiniz. 13 saatte giderken 2 saatte gideceğiz. Ankara-İzmir hızlı treni de yapılmaya devam ediliyor. 2020'de inşallah Ankara'dan İzmir'e 3,5 saatte gideceğiz. İşte hizmet bu. İşte bu millete yakışan projeler bu projeler. 2023'te cumhuriyetimizin 100. yılında Ankara'da nüfusumuzun yarısından fazlasını hızlı trenle buluşturacağız. 45 ilimize hızlı trenle ulaşım imkanı olacak. Aşti-Söğütözü-Atatürk Kültür Merkezi Yüksek Hızlı Tren Garı-Kızılay metro hattının yapımı da devam ediyor. Türkiye'nin en büyük kongre merkezini de Ankara'ya yapıyoruz. Ankara'ya büyük bir organiza sanayi bölgesi kuruyoruz. Yem fabrikası, entegre et tesisi ve biyogaz tesisleri ile Ankara'ya büyük bir katma değer katacak. 2 bin kardeşimiz burada iş sahibi olacak.

"Bizim çatımızı millet çatmıştır"

Başkaları çatısız kalmış olabilir ama AK Parti, en sağlam çatıyla seçime gidiyor. Bizim çatımızı millet çatmıştır.

Kaynak: TRT Haber