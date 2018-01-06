Başbakan Binali Yıldırım: Coğrafyamıza göz dikmiş olanlar var bunların farkındayız

Başbakan Binali Yıldırım AK Parti Kırşehir İl Kongresi'nde partililere seslendi. Yıldırım, Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın son durumunu değerlendirerek, "Bizim huzurumuz için İran'ın huzuru önemlidir, bu topraklara göz dikmiş art niyetli olanlar var ve biz bunların farkındayız" dedi.

Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Maalesef coğrafyamıza göz dikmiş art niyetli olanlar var. Bunların farkındayız. Kardeş İran halkının bu oyunlara karşı uyanık olmasını özellikle istiyoruz. Bizim için İran'ın istikrarı, huzuru önemlidir. İran'ın huzurunu bozmak için dışarıdan müdahale edilmesini asla hoş görmeyiz, tasvip etmeyiz. O yüzden bir an önce komşumuzun istikrarına ve huzuruna dönmesini bekliyoruz."

"Bizim davamız makam mevki davası değildir millete hizmet davasıdır"

AK Parti'nin siyaseti yıkan değil toplayan bir anlayışı olduğunu belirten Yıldırım, "Biz Türkiye'nin birliğinden 80 milyonun kardeşliğinden başka hiç bir şeyi önemsemeyiz. Gayemiz halkın ve hakkın rızasını kazanmaktır." dedi.

"Alın terimiz akıttık taş üstüne taş koyduk"

Biz millete inandık, milletimiz de bize inandı. En güçlü şekilde destek devam ediyor. Yeniden diriliş yeniden yükseliş hamlesini başlattık. Dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürerek geldik, sorunları torunlara bırakmadık. Enkaz devraldık edebiyatına asla sığınmadık. Alın teri akıttık taş üstüne taş koyduk gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık, memleketimizde bolluk bereket arttı Türkiye 3 kat büyüdü. 15 yıldır istikrar sürsün Türkiye büyüsün dedik Türkiye büyümeye devam etti. Türkiye bölgesinde istikrar adası olmaya devam ediyor. Bugünü kurtarmanın değil yarınları inşaa etme derdindeyiz. Yarınlarımız bugünden daha iyi olacak. 15 yıl içinde ihracatta en iyi ikinci seviyeyi bu yıl yakaladık. 157 milyar dolar ihracatı aşarak bir rekora imza attık. 2018'de 170 milyar dolar hedef koyduk, inşallah o hedefi de tutturacağız.

"Tarımda mazota ve yeme büyük destek vereceğiz"

Tarım sigortası uygulamasını başlattık, gübre ve yemde KDV'yi kaldırdık. 2018 de yeni uygulama geçiyoruz tarımda yem ve mazota çok büyük destek vereceğiz. 1 Ocak 2018'den başlamak üzere asgari ücrete yüzde 14.2 zam yaptık. İşcimizi enflasyona yenik düşürmedik.

Başbakan Binali Yıldırım: 2018'de yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Tarımda yem ve mazota çok büyük destek vereceğiz.https://t.co/ccGkxB6jrt pic.twitter.com/nFui8NCN1P — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 6 Ocak 2018

"Önümüzde 2023 hedeflerimiz var artık"

Hedef 2019, 14 ay sonra belediye seçimleri var. Kılıçdaroğlu'na bakarsan darbeye direnen vatandaşlarımıza darbecilere karşı koyan darbeyi önleyen vatandaşlarımıza koruma getirmeyin diyorlar. Bu darbeci bir zihniyet demektir. Darbecieri desteklemektir, bu ağız FETÖ ağzıdır. Kemal bey bırak artık darbe seviciliğini sen koltukta otururken, o gece evlatlarımız kahramanca mücadele verdiler. Bu ülkeyi böldürtmedik böldürtmeyecegiz. 80 milyonun hukukuna sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Kaynak: TRTHABER